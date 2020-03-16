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Akıncı Üssü davasına 'Koronavirüs' ertelemesi

16 Mart 2020 11:28

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adliyelere Koronavirüs ile ilgili alınacak önlemlerle ilgili tutuklu ve acil işler dışında mahkemelerin ileri tarihe ertelenmesini tavsiye etmesinin ardından ertelemeler başladı. 

15 Temmuz  darbe girişiminin komuta merkezi olarak nitelendirilen Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında açılan davaya Koronavirüs tehdidi nedeniyle 30 Mart'a kadar ara verildi.

Mahkemenin daha önceki planlamasına göre duruşmanın bu hafta sonuna kadar devam etmesi gerekiyordu ancak davaya bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Koronavirüs tehdidi nedeniyle duruşmaya ara verdi. 

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