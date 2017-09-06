Akıncı Üssü davası yeniden görülmeye başlandı (2)

AKIN ÖZTÜRK\'ÜN DAMADI SAVUNMA YAPTI

Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, davanın sanıklarından Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk\'ün pilot damadı eski Yarbay Hakan Karakuş savunma yaptı.

Sanık Karakuş, gözaltına alındıktan sonra polis ve savcılık ifadesinde, kayınpederi Akın Öztürk\'ün darbeyi sivillerle planladığını, askeri kanadın bir numarası olduğunu söylemesinin istendiğini ileri sürdü. Sanık Karakuş, bunu kabul etmeyince işkence gördüğünü iddia etti. Sanık Hakan Karakuş\'un savunması sürüyor.

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA)

