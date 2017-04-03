Akıncı iddianamesinden: Eski Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş İstanbul'daki komutanların getirilmesini organize etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan Akıncı Üssü iddianamesinde, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini planlayan ekibin lideri konumundaki isim eski tuğgeneral Gökhan Sönmezateş'in, İstanbul'daki komutanların derdest edilerek Akıncı Üssü'ne getirilmesini de koordine ettiği belirtildi.

Suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Şube Başkanlığında Müşterek Hava Harekat Merkezi (MUHAYM) Başkanı olarak görev yapan Sönmezateş'in, darbecilerin hazırladığı listede MİT Müsteşarlığına atandığı ifade edildi.

Sönmezateş'in 6, 7, 8 ve 9 Temmuz 2016 tarihlerinde darbe faaliyetini yönetip organize eden Adil Öksüz'ün liderliğinde Ankara Konutkent'de bulunan villada yapılan toplantılara katıldığına yer verilen iddianamede, Sönmezateş'in darbeye teşebbüs eyleminin organizasyonunda ve eylemin icrasında görev aldığı, eylemleri bizzat gerçekleştiren şüphelilere emir ve talimat verdiği kaydedildi.

Gökhan Sönmezateş'in, şüphelilerden Yarbay Olgun Acuce'yi telefonla arayarak 15 Temmuz'da Ankara'ya çağırdığı ve Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Albay Ahmet Özçetin'e yönlendirdiği anlatılan iddianamede, 11 Temmuz'da da şüpheli Başçavuş Yılmaz Bahar'ı askeri hattan aradığı, ekiplerini hazırlamalarını, malzeme ve teçhizatların tam olmasını ve bir göreve çıkabileceğini söylediği bildirildi.

İddianamede ayrıca, Sönmezateş'in darbe girişiminden bir gün önce Konya MAK timinin komutanı Binbaşı Gökhan Maldar ile Binbaşı Mehmet Fatih Özkan'ı İstanbul'a çağırdığı, Maldar ve Özkan'a "yarın sıkıyönetim ilan edilebilir, göreviniz komutanları alıp Akıncı'daki yönetim merkezine teslim etmek, irtibatlı olacağız, benim komutamdasınız." dediği bilgisine yer verildi.

Vurulacak yerleri işaretledi, resmini çıkardı

İddianamede, Sönmezateş'in darbe girişimi gecesi vurulacak yerleri çalıştığı da anlatıldı.

Buna göre, Sönmezateş, 9 Temmuz'da Yüzbaşı Ali Pehlivan'ı arayarak, MUHAYM Başkanlığına çağırdı. Sönmezateş, Pehlivan'a burada konuşulan işlerle ilgili kimseye bilgi vermeyeceğine yemin ettirdi.

Sönmezateş, bilgisayarda yüklü CAS programını Pehlivan'a açtırarak, bu program vasıtasıyla darbe faaliyeti sırasında vurulacak yerleri haritada işaretledi, hedeflerin resmini çıkardı ve seçilen hedeflerin koordinatlarını haritalar üzerine işletti.

Cumhurbaşkanlığı binasının koordinatını telefondan istedi

İddianamede, Sönmezateş'in, darbe gecesi Ali Pehlivan'ı askeri hattan arayarak Marmaris Okluk Koyu'ndaki Cumhurbaşkanlığı binasının koordinatını telefondan istediği, koordinatı Ali Pehlivan ve Yarbay Veli Bilgin'den aldığı da belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminin organizasyonunda da görev aldığı ifade edilen Sönmezateş hakkında Muğla Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı hatırlatıldı.

Sönmezateş'in darbeye teşebbüs eyleminde belirlenen hedeflerin tespitinde görev aldığı, İstanbul'daki komutanların Konya MAK timi vasıtasıyla zorla alıkonulup kaçırılarak Akıncı Üssü'ne getirilmesi eyleminin organizasyonunu yaptığı, diğer darbe yöneticileriyle eylem ve iş birliği içinde hareket ettiği vurgulandı.