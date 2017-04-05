Akıncı iddianamesinden: ByLock deşifre olunca, Adil Öksüz dahil 27 FETÖ'cü Apple'ın uygulamasını indirdi

15 Temmuz’daki darbe girişimine yönelik hazırlanan Akıncı iddianamesinde örgüt üyelerinin darbe girişiminden iki ay önce Apple uygulaması olan İmessage adlı mesajlaşma programını kullanmaya başladığı öne sürüldü.



Aydınlık'tan Turan Salcı'nın haberi şöyle:

Akıncı iddianamesinde en önemli sanıklar olarak gösterilen FETÖ’nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz ve FETÖ yöneticisi olduğu anlaşılan Kemal Batmaz da uygulamayı kullananlar arasında yer alıyor.

İddianamede adı geçen sivil ve asker 27 kişinin eş zamanlı olarak uygulamayı indirmeye başlaması örgütün haberleşme programı ByLock’un de-şifre olmasından sonra bu program üzerinden haberleştiği ihtimalini gündeme getirdi.

İddianame, HTS kayıtlarında darbe girişiminde rol alan 27 kişinin İngiltere’ye kayıtlı ‘00447786205094’ ve ‘00447860015000’ numaralı hatlarla mesajlaştığını kaydediyor. Ancak söz konusu numaralar herhangi birine ait değil. Söz konusu numaralar, dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple’ın mesajlaşma programı İMessage ve görüntülü konuşma programı Facetime’ı, cihazınıza yüklediğinizde onay kodunu hattınıza gönderiyor.

HTS kayıtları incelendiğinde darbe girişiminden iki ay önce 2016’nın Mayıs ayında örgüt üyeleri programı indirmeye baş- ladığı görülüyor. Örgütün, ByLock’u 2016’nın Ocak ayında deşifre olmasından dolayı kullanmayı bıraktığı ve Eagle adlı Whatsapp görünümlü uygulamaya geçtiği ortaya çıkmıştı. Ancak Eagle, güvenlik ve kullanış bakımından ByLock’un gerisinde kalıyor.

Adını üst düzey şifreleme ile duyuran Apple şirketinin mesajlaşma programı İMessage ise gerek Apple’ın bilgileri paylaşmaması gerekse üst düzey şifreleme sistemi ile Eagle’a göre örgüt için daha elverişli konumda bulunuyor.



İddianemede HTS kayıtlarına göre FETÖ’nün “Hava Kuvvetleri imamı” olduğu belirtilen ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kayıplara karışan Adil Öksüz, FETÖ kurumlarından Kaynak Holding bünyesinde Kaynak Kağıt AŞ isimli Şirkette Genel Müdür olarak görev yapan, iddianamede darbenin sivil ayağının 2 numaralı yöneticisi olarak gösterilen Kemel Batmaz ve darbe sırasında Ankara’da bulunan Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’ni ele geçiren Tuğgeneral Kemal Mutlum dahil 27 kişinin İngiltere merkezli bu numaralar ile “mesaj alışverişi” yaptığı belirtiliyor.

Darbenin sivil ayağının bir numarası olarak gösterilen Adil Öksüz’ün İMessage uygulamasını ABD’deki FETÖ lideri Fetullah Gülen’in yanında olduğu tarihte indirdiği anlaşıldı. İddianeme yer alan ifadede “Şüphelinin 10/07/2016 tarihinde İngiltere ülkesinde kullanılan 447786205094 nolu hat ile mesajlaştığı görülmektedir” ifadesi yer alıyor. İddianameye göre, Adil Öksüz’ün ABD’den Türkiye’ye döndüğü tarih, 11 Temmuz 2016. Adil Öksüz darbenin ertesi günü Akıncı Üssü’nün yakınlarında yakanlandığında üzerinden Apple ve Samsung marka telefon çıkmıştı. Kemal Batmaz’ın ise 1 Mayıs 2016, 8 Mayıs 2016 ve 11 Mayıs 2016’da programı indirdiği belirtiliyor.



Listede birçok isim var



Adil Öksüz ve Kemal Batmaz’ın dışında programı indirdiği anlaşılan 'FETÖ' şüphelilerinin isimleri ve telefona yüklediği tarihler şöyle:

Tuğgeneral Kemal Mutlum,10 Temmuz 2016

Tuğgeneral Kemal Akçınar, 16 Mayıs 2016

Tuğgeneral Osman Nuri Gür, 13 Mayıs 2016

FETÖ yöneticisi Hakan Çiçek, 24 Mayıs 2016

Binbaşı Mehmet Fatih Özkan, 16 Temmuz 2016 saat 06.10’da

Astsubay Yunus Dağcı, 10 Temmuz 2016

Abdulsamet Kara, 24 Haziran 2016

Üsteğmen Mehmet Zahid Çelik, 11 Haziran 2016

Tuğgeneral Hakan Evrim’in emir assubayı Fatih Aslantaş, 6 Haziran 2016 ve 14 Temmuz 2016

Hv.PIt.Ütğm. Safa Sefer Güleroğlu, 20 Haziran 2016

Harun Olgun, 20 Mayıs 2016

Sinan Öztürk, 23 Haziran 2016

Pilot Kadir Bekmez, 21 Haziran 2016

Hava Pilot Kurmay Yarbay Mustafa Bağatur, 4 Temmuz 2016

Teğmen Merve Duğan, 16 Temmuz 2016

Hamza Beyret, 17 Temmuz 2016

Erkan Muzafferiyet, 5 Haziran 2016

Astsubay Kdm. Çavuş Fatih Arslan, 15 Temmuz 2016

Hızır Özyuva, 14 Temmuz 2016

Tuğg. Sami Özatak, 3 Temmuz 2016



Teğmen Ali Mert Tüfekçi, 18 Mayıs 2016 Üst Çavuş Ahmet Cebel, 3 Temmuz 2016

Pilot Samet Avşar, 4 Haziran 2016

İncirlik’te görevli Hamza Aras, 4 Haziran 2016

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı İcra Şube Müdürlüğü

2 Mayıs 2016.



İddianamede yer almıyor

15 Temmuz Çatı iddianamede ve Akıncı iddianamesinde FETÖ’nün iletişim ağları başlığı altında örgütün haberleşme araçlarına geniş yer veriliyor. Ancak bu listede birçok mesajlaşma uygulaması yer almasına rağmen Apple uygulamaları İMessage ve Facetime yer almıyor. Numaralar üzerinden kısa bir araştırma ile ulaşılabilecek bu ayrıntının olmaması dikkat çekiyor. İddianamede örgütün iletişim araçlarına dair ilgili kısım şöyle: “İnternet üzerinden haberleşmeye imkân tanıyan ByLock, Skype, Tango, WhatsApp vb. programlar, şifreli ve düşük maliyetli olması nedeniyle oldukça sık tercih edilen haberleşme yöntemlerindendir.”



Rusya’nın Ankara Bü- yükelçisi Andrey Karlov suikastının faili FETÖ’cü Mevlüt Mert Altıntaş’ın iPhone marka telefonundaki şifrelerin kırılmamasından dolayı suikast çözülemiyor. Polis, telefonun şifrelerini kırmak için Apple ile iletişim kurdu.



DARBENİN sivil ayağının bir numarası olarak gösterilen Adil Öksüz’ün İMessage uygulamasını ABD’deki FETÖ lideri Fetullah Gülen’in yanında bulunduğu tarihte indirdiği anlaşıldı.