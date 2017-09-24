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Dünya

Akıncı: Eşitlik kabul edilmezse ilerleme sağlanmaz

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 24 Eylül (DHA) - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi

24 Eylül 2017 06:17

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 24 Eylül (DHA) - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York\'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Akıncı, BM Genel Sekreteri\'nden \"KKTC\'ye uygulanan temelsiz tecrit politikasına son verilmesini görmek istediklerini\" söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York\'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. New York\'taki BM binasında yapılan görüşmede, Guterres ve Akıncı el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi poz verdi. Görüşmede Akıncı\'ya Müzakereci Özdil Nami, KKTC\'nin New York Temsilcisi Mehmet Dana, Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Danışmanı Erhan Erçin, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Sözcü Barış Burcu da eşlik etti. Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman da Guterres\'in yanında yer aldı.

Rum tarafındaki seçimler sonuçlanana kadar beklenmesi gerektiğini kaydeden Akıncı, Kıbrıs Rum toplumunun çoğunluğunun siyasi olarak eşit taraflardan oluşacak bir devlete hazır olmadıklarını üzülerek gördüğünü söyledi. Güç paylaşımı ve iki eşit topluluk olduğu kabul edilmediği sürece ilerleme sağlanamayacağını vurgulayan Akıncı, \"Sorunlar görmezden gelince yok olmuyor. Kıbrıs sorunu ortada. Dolayısıyla bunu nasıl çözeceğimizi bulmak zorundayız\" dedi.

Kıbrıs Rum Yönetimi\'nin iki toplum arasında eşit güç paylaşımı konusunda hazımsızlık gösterdiğini de belirten Akıncı, \"Eşit güç paylaşımında anlaşmazsak, bir gün Kıbrıslı Türk\'ün de bir gün birleşik bir Kıbrıs\'ın Cumhurbaşkanı olacağını sindiremezlerse ilerle sağlayamayız\" dedi.
Gelecek yılın başlarında Rum yönetimin seçimlere gideceğine de değinen Akıncı, seçimler yapılmadan önce herhangi bir ilerleme sağlanabileceğinden de şüphe duyduğunu belirtti. 

(FOTOĞRAFLI)

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