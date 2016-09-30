Akıncı: Dönüşümlü başkanlıktan geri adım atmayacağız

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Eşitliğimizin, güvenliğimizin ve özgürlüğümüzün garanti altına alınmayacağı bir çözüm, Kıbrıs Türk halkının onaylayabileceği bir çözüm olamaz." dedi.

Akıncı, New York dönüşü Ercan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, New York’ta yoğun temaslar yaptıklarını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un talebi doğrultusunda Kıbrıs müzakerelerinin yıl sonunda kadar sonuca ulaşabilmesi ve sürece daha fazla katkıda bulunmak için kendileriyle sürekli irtibat içinde olacaklarını kaydetti.

Akıncı, Rum lider Anastasiadis’in “asılsız kaygıların dikkate alınmayacağı, Rumların haklarının çiğnenmeyeceği” yönünde açıklamaları olduğunu belirterek “Biz Rumların ve kimsenin haklarının çiğnenmesini istemiyoruz ama bu kaygılar gerçektir. Kıbrıslı Türkler yaşadıklarından dolayı Rum toplumuyla ilgili gelecek açısından kaygılar taşımaktadırlar. Bunun günümüz şartlarında çok yansımaları da olduğu için kaygıların ciddiyetle ele alınması lazım." diye konuştu.



“Aslında Kıbrıs sorunu bağlamında zamana oynamamın zamanı çoktan geçmiştir." diyen Akıncı, Kıbrıs müzakereleri için takvim, yol haritası istemek; çözüm istemek demektir, samimi olmak demektir." ifadelerini kullandı.



Liderler, 4 Ekim'de görüşecek



Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile müzakereler çerçevesinde 4 Ekim'de görüşeceklerini belirterek, "programımızı yapacağız ve dört başlıkta geri kalan konuları halletme yönünde bir yoğunluk yaşayacağız. Bundan sonraki aşamada toprak konusunu bir kamp formatında ayrıntılı şekilde ele alacağız. Toprak konusu ancak o formatta ve tercihen Kıbrıs dışında ele alınmalıdır.” şeklinde konuştu.

Müzakerelerde "toprak" başlığının hemen ardından "güvenlik ve garantiler" konularının ele alınacağı bir beşli toplantıyla bir çözüme ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ın ve Türk-Yunan ilişkilerinin daha da iyiye gitmesi için adada bir çözüm istediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, adada eğer bir çözüme ulaşamıyorsak, bunun toplumlarımıza ve dünya kamuoyuna artık izah edilmesi gerektiğine işaret ederek, “Eşitliğimizin, güvenliğimizin ve özgürlüğümüzün garanti altına alınmayacağı bir çözüm Kıbrıs Türk halkının onaylayabileceği bir çözüm olamaz. Bütün bu arzu ettiğimiz yeni ortamın, herkes için iyi ve uygun olmasını, eşitlik, özgürlük ve güven içinde yaşanacak bir düzen olmasını istiyoruz. Kaygılarımız var mı? Elbette var. Bundan dolayıdır ki Türkiye’nin yeni düzeni bir şekilde garanti etmesini ve Kıbrıs Türklerinin kendini güvence altında hissetmesini çok istiyoruz, bunu halkımızdan aldığımız mesajlarla dile getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Akıncı, Rum lider Anastasiadis’in “asılsız kaygıların dikkate alınmayacağı, Rumların haklarının çiğnenmeyeceği” yönünde açıklamaları olduğunu belirterek “Biz Rumların ve kimsenin haklarının çiğnenmesini istemiyoruz ama bu kaygılar gerçektir. Kıbrıslı Türkler yaşadıklarından dolayı Rum toplumuyla ilgili gelecek açısından kaygılar taşımaktadırlar. Bunun günümüz şartlarında çok yansımaları da olduğu için kaygıların ciddiyetle ele alınması lazım." diye konuştu.



Dönüşümlü başkanlık konusu



Kıbrıs’ta muhtemel bir çözümde dönüşümlü başkanlığı Kıbrıs Türk tarafı olarak mutlaka görmek istediklerini ifade eden Akıncı, bunun siyasi eşitliğin önemli bir unsuru ve kararlara etkin katılım olarak gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, dönüşümlü başkanlıktan asla geri adım atmayacaklarını, şu andaki temel görevlerinin dört başlıktaki yakın pozisyonların halledilmesi olduğunu belirterek, “Sorunlu konular 2017’ye de sarkabilir ancak önümüzdeki üç ay bu anlattığım formata yetecek bir zaman dilimidir. Hep beraber yaşayalım görelim.” diye konuştu.



Güvenlik ve garantiler konusu



Güvenlik ve garantiler konusunun iki kesimliliğe ve yeni şartlara uygun hale getirilmesi düşüncesini savunduklarını anlatan Akıncı, Rumların da bu konuda bir açılım getirmesini gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, adadaki güvenlik ihtiyacının yeni formüllerle nasıl sağlanabileceğinin düşünülmesi gerektiğini belirterek, önümüzdeki üç ayda samimiyet olup olmadığının ortaya çıkacağını, eğer ortaya iyi bir sonuç çıkmazsa bunun sorumlusunun Kıbrıslı Türkler olmayacağını sözlerine ekledi.

Kıbrıs'ta müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda, 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'le 25 Eylül'de New York'ta üçlü görüşme gerçekleştirmişti.