T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akıncı: Anastasiadis'le uygun durumda görüşme gerçekleşecek

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşme konusunda, "Uygun durum hasıl olunca gerçekleştirilecek

22 Mart 2018 19:07

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşme konusunda, \"Uygun durum hasıl olunca gerçekleştirilecek. Asıl önemli olan Rum tarafında zihniyet değişimidir\" dedi.
KKTC\'de koalisyon hükümetini oluşturan parti başkanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, toplantı sonrasında basına açıklamalar yaptı. \"Kıbrıs\'ta ya da başka bir yerde sorun varsa diyalog kurulur, çözülür\" diyen KKTC Lideri, \"Ama şöyle de bir şey var; aynı çerçeveyi çizip, aynı sorun için farklı sonuç beklemek mümkün değildir. Aynı çerçevede aynı şeyleri yapıp, farklı sonuçlar üretmeyi bile bile aynı sürecin içine girmezsiniz\" ifadelerini kullandı.
\'UYGUN ZAMANDA GÖRÜŞME\'
Rum lider Anastasaidis ile buluşmama gibi bir tercihlerinin olmadığını söyleyen Akıncı, \"Bunu da yapacağız ama asıl önemli olan Rum tarafında zihniyet değişimidir. Bunun işaretlerini görmemiz lazım. Ancak henüz göremedik. BM Temsilcisi Elizabeth Spehar\'la görüştük. Bir buluşma imkân dahilindedir. Uygun durum hasıl olunca gerçekleştirilecek\" diye konuştu.
Akıncı ayrıca, Rum tarafını, \"Kıbrıslı Türkler geleceğin partneri ve doğal zenginliklerin ortağı. Biz barışa köprü kurmayı öneriyoruz, onlar ise Türkiye\'yi hasım yapmayı tercih ediyorlar\" diye eleştirdi.
Akıncı, siyasi parti başkanlarıyla çalışmaları devam eden Aplıç ve Derinya kapılarının durumunu da ele aldıklarını söyledi.
KKTC DERHAL TANITILMALI
Öte yandan, Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği yaptığı yazılı açıklamada, \"KKTC\'nin tanıtılması için derhal harekete geçilmesi\" çağrısı yaptı. Açıklamada, \"Kıbrıs Türk halkına yıllardır uygulanan insanlık dışı uygulamaları ısrarla sürdüren Rumlarla ortak bir devlette yaşama şansı kalmadı\" ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHA KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos AnastasiadisAsılRumKKTCCumhurbaşkanı Mustafa AkıncıKKTC LideriAynıZAMANDA GÖRÜŞME

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24