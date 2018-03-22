Akıncı: Anastasiadis'le uygun durumda görüşme gerçekleşecek

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşme konusunda, \"Uygun durum hasıl olunca gerçekleştirilecek. Asıl önemli olan Rum tarafında zihniyet değişimidir\" dedi.

KKTC\'de koalisyon hükümetini oluşturan parti başkanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, toplantı sonrasında basına açıklamalar yaptı. \"Kıbrıs\'ta ya da başka bir yerde sorun varsa diyalog kurulur, çözülür\" diyen KKTC Lideri, \"Ama şöyle de bir şey var; aynı çerçeveyi çizip, aynı sorun için farklı sonuç beklemek mümkün değildir. Aynı çerçevede aynı şeyleri yapıp, farklı sonuçlar üretmeyi bile bile aynı sürecin içine girmezsiniz\" ifadelerini kullandı.

\'UYGUN ZAMANDA GÖRÜŞME\'

Rum lider Anastasaidis ile buluşmama gibi bir tercihlerinin olmadığını söyleyen Akıncı, \"Bunu da yapacağız ama asıl önemli olan Rum tarafında zihniyet değişimidir. Bunun işaretlerini görmemiz lazım. Ancak henüz göremedik. BM Temsilcisi Elizabeth Spehar\'la görüştük. Bir buluşma imkân dahilindedir. Uygun durum hasıl olunca gerçekleştirilecek\" diye konuştu.

Akıncı ayrıca, Rum tarafını, \"Kıbrıslı Türkler geleceğin partneri ve doğal zenginliklerin ortağı. Biz barışa köprü kurmayı öneriyoruz, onlar ise Türkiye\'yi hasım yapmayı tercih ediyorlar\" diye eleştirdi.

Akıncı, siyasi parti başkanlarıyla çalışmaları devam eden Aplıç ve Derinya kapılarının durumunu da ele aldıklarını söyledi.

KKTC DERHAL TANITILMALI

Öte yandan, Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği yaptığı yazılı açıklamada, \"KKTC\'nin tanıtılması için derhal harekete geçilmesi\" çağrısı yaptı. Açıklamada, \"Kıbrıs Türk halkına yıllardır uygulanan insanlık dışı uygulamaları ısrarla sürdüren Rumlarla ortak bir devlette yaşama şansı kalmadı\" ifadelerine yer verildi.



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