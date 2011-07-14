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Spor

AKIN VE ALIN'IN SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ İSTANBUL (A.A)

14 Temmuz 2011 21:30

-AKIN VE ALIN'IN SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan futbolcuları İbrahim Akın ve İskender Alın'ın sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Lacivert-turunculu kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz futbol takımı oyuncularından İbrahim Akın ve İskender Alın'ın sözleşmelerini tek taraflı olarak tarafımızdan fesih edilmiştir'' denildi.  Her iki oyuncu da soruşturma kapsamında tutuklu yargılanmak üzere dün gece cezaevine gönderilmişti.

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