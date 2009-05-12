Akın var, İbrahim'e akın



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un forveti İbrahim Akın, Fenerbahçe ile anlaştığını açıkladı.



25 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçeli yöneticilerle görüştüm. Aradaki ufak pürüzler dışında anlaşmaya vardık. Büyük ihtimalle seneye sarı-lacivertli formayı giyeceğim" açıklamasında bulundu.



2 MİLYON EURO



Golcü futbolcunun menajeri Metin Öztürk de Fenerbahçe ile temas halinde olduklarını doğruladı. İbrahim Akın'ın kulübüyle sözleşmesinin devam ettiğini kaydeden Öztürk, "Fenerbahçe ile önümüzdeki pazartesi görüşeceğiz. Büyükşehir, bonservis bedelini 2 milyon euro olarak belirledi. Bu rakam üzerinden pazarlık yapılacak. Galatasaray da devrede ancak önceliğimiz Fenerbahçe'de" diye konuştu.





