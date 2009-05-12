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Spor

Akın var, İbrahim'e akın

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un forveti İbrahim Akın, Fenerbahçe ile anlaştığını açıkladı.

12 Mayıs 2009 03:00


İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un forveti İbrahim Akın, Fenerbahçe ile anlaştığını açıkladı.

25 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçeli yöneticilerle görüştüm. Aradaki ufak pürüzler dışında anlaşmaya vardık. Büyük ihtimalle seneye sarı-lacivertli formayı giyeceğim" açıklamasında bulundu.

2 MİLYON EURO

Golcü futbolcunun menajeri Metin Öztürk de Fenerbahçe ile temas halinde olduklarını doğruladı. İbrahim Akın'ın kulübüyle sözleşmesinin devam ettiğini kaydeden Öztürk, "Fenerbahçe ile önümüzdeki pazartesi görüşeceğiz. Büyükşehir, bonservis bedelini 2 milyon euro olarak belirledi. Bu rakam üzerinden pazarlık yapılacak. Galatasaray da devrede ancak önceliğimiz Fenerbahçe'de" diye konuştu.


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