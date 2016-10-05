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Akın Öztürk'ün fotoğrafları ve yaka kartı çöpte bulundu

ASKİ çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çöpten çıkan fotoğraflar ile kartı incelemek üzere emniyete götürdü

05 Ekim 2016 00:42

15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski YAŞ üyesi Akın Öztürk'ün fotoğrafları ve bir yaka kartı, çöpte bulundu.

Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi Çiçek Caddesi ile Susam Caddesi kesişiminde su borusu patladığı ihbarını alan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, olayyerine geldi. 

Ekipler, çalışmanın yürütüldüğü noktanın yakınındaki çöpte, fotoğraf baskılarından kesilmiş halde Öztürk'e ait askeri üniformalı fotoğraflar ile yaka tanıtma kartı buldu. 

ASKİ çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çöpten çıkan fotoğraflar ile kartı incelemek üzere emniyete götürdü. 

Bu arada Öztürk'ün eşinin, yaklaşık 2 ay önce yeni olayın yaşandığı bölgeye taşındığı öğrenildi. 

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