Akın Öztürk'ün eski emir subayı 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı

KAYSERİ merkezli olarak Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 79 kişi için bu sabah 11 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltına alınanlar arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Akın Öztürk’ün eski emir subayı da var.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan 'FETÖ' operasyonu kapsamında eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Akın Öztürk'ün emir subayı da gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) başlattıkları operasyonda, Kayseri’nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, Elazığ, Yozgat, Konya, Bitlis, Adıyaman, Sakarya ve Aksaray’da yürütülüyor.

Operasyonda, aralarında FETÖ’nün Sosyal Güvenlik Kurumu sorumlusu ve bir noterin de bulunduğu 79 kişi için gözaltı işlemi yapılırken evleri ve işyerleri de aranıyor.

Akın Öztürk'ün emir subayı da gözaltına alındı

Bu arada 15 Temmuz kalkışmasının sorumluları arasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Akın Öztürk’ün, Kayseri’de Tümgeneral rütbesiyle görev yaptığı sırada emir subaylığını yapan emekli astsubay A.Ü. de gözaltına alındı.

Emekli astsubay A.Ü.’nün darbe gecesi Akın Öztürk ile yaptığı görüşmeler nedeniyle Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.