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Akın Öztürk’ün emir subayı tutuklandı

Emekli astsubay, 11 Kasım'da gözaltına alınmıştı

22 Kasım 2016 13:04

Kayseri'de 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura eski üyesi tutuklu Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Ali Ü., tutuklandı.

Emekli astsubayın, darbe gecesi Orgeneral Akın Öztürk ile yaptığı görüşmeler nedeniyle Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından 11 Kasım günü gözaltına alındığı ve mahkemede de bu yönde yargılandığı ifade edildi.

Bu arada Kayseri'deki 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında yakalanıp mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden Ramazan K. ve Tarık Ü. de tutuklanırken, Barış B. ile Mustafa Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Akın Öztürkemir subayıtutuklandıAli ÜHava Kuvvetleri

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