Akın Öztürk'ü cezaevinde darp ettiğini iddia eden avukata çifte soruşturma

15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’e cezaevinde darp girişiminde bulunan Avukat Mehmet Sinan İnce hakkında savcılık soruşturma başlattı. Ankara Barosu da, üyesi Avukat İnce hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Kamuoyunda, Alaatin Çakıcı’nın avukatı olarak bilinen Mehmet Sinan İnce, dün sosyal medya hesabından Akın Öztürk’ü cezaevi ziyareti sırasında darp ettiğini iddia etmişti.

Avukat İnce’nin bu paylaşımı sonrası önce Adalet Bakanlığı yetkilileri açıklama yaptı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, İnce ile Öztürk arasında tartışma çıktığı ancak darp olayına gardiyanların engel olduğu kaydedildi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Avukat İnce ile ilgili ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Organize ve Kaçakçılık Suçları Bürosu'nun soruşturma başlattı anlaşıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Recai Bilgin’in yürüttüğü soruşturma yazısı Ankara Barosu’na da gönderildi. Yazıda, “Avukat Mehmet Sinan İnce’nin müştekiyi darp ettiği onu tehdit ettiği ve ona hakaret ettiği iddiasıyla ve Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçlarından Av. Mehmet Sinan İnce hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma yürütülmekte olup söz konusu avukat ile ilgili olarak, disiplin açısında gereğinin taktir ve ifası rica olunur” dendi.

Baro da hareket geçti

Savcılık soruşturmasının yanı sıra Ankara Barosu da üyesi olan Avukat İnce hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Ön şart savunma hakkı

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Seçkin Arıkan, "Meslektaşımızın yaptığı eylemin avukatlık mesleğinin saygınlığına ciddi bir darbe olduğunu düşünüyorum. Suçluların hak ettikleri cezaya çarptırılması ancak hukuk içinde adil bir yargılama ile olur. Bunun da ön şartı sanığın savunma hakkından yararlanmasıdır. Bu en önemli unsurun temsilcisi bir avukatın bir tutukluyu darp etmesi- etmediyse bile bunu yaptığını sosyal medyada herkese ilan etmesi affedilemez bir hatadır. İlgili avukat hakkında disiplin soruşturması açmış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Bakanlık açıklama yapmıştı

Bakanlığın açıklaması şöyleydi: 02/08/2016 günü saat 16:10 sıralarında Ankara Barosuna kayıtlı Avukat M.S.İ.'nin Sincan Kampüsünde bulunan ceza infaz kurumuna gelerek "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme - FETÖ" suçundan tutuklu olarak bulunan A.Ö. ile görüşmek istediği, adı geçen tutuklunun görüşmeyi kabul ettiği, avukat görüş odasında görüşme devam ederken aralarında tartışma çıktığı, Avukat M.S.İ.'nin tutukluya saldırmak istediği, avukat görüş mahalli dışında bulunan İnfaz ve Koruma Memurlarının olaya müdahele ederek Avukat M.S.İ'nin kurum dışına çıkarıldığı, olay ve adı geçen Avukat ile ilgili olarak Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmanın başlatıldığı anlaşılmıştır.