Akın Öztürk'e 252 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

224 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı, YAŞ üyesi Akın Öztürk hakkında darbe, cumhurbaşkanına suikast ve adam öldürme suçlarından 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığının işgal edilmesiyle ilgili davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Savcı 12 şüpheli hakkında beraat kararı talep etti.
Alakuş'a da 252 kez müebbet istemi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın "ürkütücü" olarak nitelediği eski Kurmay Albay Fırat Alakuş'un 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.