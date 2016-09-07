Akın İpek'in annesinin yaptırdığı çardak, Mehter Marşı eşliğinde yıkıldı

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, Koza İpek Grubu'nun sahibi Akın İpek'in annesi olan Melek İpek'in kamuya ait arazi üzerine yaptırdığı beton duvar ve çardaklar Mehter Marşı eşliğinde yıkıldı.

Melek İpek'e ait Gölbaşı İncek'teki parsellerin sınırında bulunan kamuya ait yol duvar örülerek işgal edildi. Bunun üzerine Gölbaşı Belediyesi, encümen kararı alarak, konuyu İpek Ailesi'ne tebligatla bildirdi.

Melek İpek ve Koza A.Ş., alınan encümen kararları için ‘yürütmeyi durdurma' davası açtı. Açılan davalarda Ankara 15. ve Ankara 3. İdare Mahkemeleri tarafından ‘yürütmenin durdurulması' kararı reddedildi. Alınan kararlar doğrultusunda ekipler yıkımı gerçekleştirdi. İncek mahallesi, Karadal Sokak'a gelen yıkım ekipleri, kamuya ait yol üzerine yapılan beton duvarları ve çardağı yıktı. Gölbaşı Belediyesi, yıkımı 1 adet eskavatör ve 1 adet kepçe ile gerçekleştirdi. Yıkım esnasında herhangi bir gerginlik çıkmaması için polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemi alındı.

Gölbaşı Belediyesi'ne ait iş makinaları yıkım yaparken seslendirme aracı ile Mehter Marşı çalındı. Ayrıca Koza İpek Holding ve Melek İpek'e ait arsalara bahçe duvarı yapan Şenol Gürbüz, yıkım alanına gelerek parasını alamadığını öne sürdü. Gürbüz, Koza İpek Grubu'ndan 300 bin TL'ye yakın alacağı olduğunu söyledi. Gürbüz, "Paramı alamasam da bugün buranın yıkılması benim içimi ferahlattı" dedi.