T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akın İpek'in annesinin yaptırdığı çardak, Mehter Marşı eşliğinde yıkıldı

Yıkım esnasında herhangi bir gerginlik çıkmaması için polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemi alındı

07 Eylül 2016 23:34

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, Koza İpek Grubu'nun sahibi Akın İpek'in annesi olan Melek İpek'in kamuya ait arazi üzerine yaptırdığı beton duvar ve çardaklar Mehter Marşı eşliğinde yıkıldı.

Melek İpek'e ait Gölbaşı İncek'teki parsellerin sınırında bulunan kamuya ait yol duvar örülerek işgal edildi. Bunun üzerine Gölbaşı Belediyesi, encümen kararı alarak, konuyu İpek Ailesi'ne tebligatla bildirdi.

Melek İpek ve Koza A.Ş., alınan encümen kararları için ‘yürütmeyi durdurma' davası açtı. Açılan davalarda Ankara 15. ve Ankara 3. İdare Mahkemeleri tarafından ‘yürütmenin durdurulması' kararı reddedildi. Alınan kararlar doğrultusunda ekipler yıkımı gerçekleştirdi. İncek mahallesi, Karadal Sokak'a gelen yıkım ekipleri, kamuya ait yol üzerine yapılan beton duvarları ve çardağı yıktı. Gölbaşı Belediyesi, yıkımı 1 adet eskavatör ve 1 adet kepçe ile gerçekleştirdi. Yıkım esnasında herhangi bir gerginlik çıkmaması için polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemi alındı.

Gölbaşı Belediyesi'ne ait iş makinaları yıkım yaparken seslendirme aracı ile Mehter Marşı çalındı. Ayrıca Koza İpek Holding ve Melek İpek'e ait arsalara bahçe duvarı yapan Şenol Gürbüz, yıkım alanına gelerek parasını alamadığını öne sürdü. Gürbüz, Koza İpek Grubu'ndan 300 bin TL'ye yakın alacağı olduğunu söyledi. Gürbüz, "Paramı alamasam da bugün buranın yıkılması benim içimi ferahlattı" dedi.

ETİKETLER

akın ipekmelek ipekmehter marşı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24