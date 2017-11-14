T24 LogoT24 Logo
Spor

Akın Çorap Giresunspor yoğun tempoda çalışıyor

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- TFF 1'inci Ligi’nde zirve mücadelesi yapan Akın Çorap Giresunspor, hafta sonu deplasmanda Altınordu ile oynayacağı maça hazırlanıyor

14 Kasım 2017 18:26

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- TFF 1\'inci Ligi’nde zirve mücadelesi yapan Akın Çorap Giresunspor, hafta sonu deplasmanda Altınordu ile oynayacağı maça hazırlanıyor.
Milli maç arası nedeniyle verilen iznin ardından toplanan yeşil-beyazlı oyuncular Altınordu maçı hazırlıklarına başladı. 
İlk 11 haftada elde ettikleri iki puan ortalamasını sürdürebilmeleri halinde Süper Lige çok yakın olacaklarını ifade eden Teknik direktör Metin Diyadin, “Bizi geride kalan 11 haftalık süreçte en çok Manisaspor karşında kaybettiğimiz üç puan üzdü ama futbolun içerisinde bunlar var. Tabi geçmişi konuşmak önemsiz ancak hatalarımızdan da ders çıkartarak önümüze bakıyoruz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının ikinci yarısında ortaya koyduğumuz oyun eski günlerimize dönüş yaptığımızın sinyallerini verdi. İç sahada hep böyle baskılı oynayabilirsek burada kolay kolay puan kaybetmeyiz” dedi.
\"İYİ HAZIRLANIYORUZ\"
Maç başına iki puan ortalamasının sezon başında hedefledikleri puan ortalaması olduğunu ifade eden Diyadin,\"Kardemir Karabükspor lige 62, Evkur Yeni Malatyaspor ise geçen sezon 61 puanla çıktı. Bu demek oluyor ki biz bu ortalama ile yolumuza devam etmeyi başarabilirsek adımızı Süper Lige rahatlıkla yazdırabiliriz. Şimdi önümüzde Altınordu maçı var. İlk altı hattına yakın bir ekip ile oynayacağız. İyi hazırlanıyoruz. Biz içeride, dışarıda üç puan için sahada olan bir ekibiz. 19 Kasım’da da öyle olacak. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz.  İnşallah istediğimizi elde ederek dönüş yapmayı başaracağız\" diye konuştu.


FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KABAHASANOĞLUGİRESUN DHA TFFLigindeAkınGiresunsporAltınorduMilliSüper LigeMetin DiyadinManisasporTabiBüyükşehir Belediye ErzurumsporHAZIRLANIYORUZ" MaçDiyadin"Kardemir KarabüksporEvkur Yeni MalatyasporBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24