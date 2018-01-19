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Spor

Akın Çorap Giresunspor Başkanı Bozbağ: Fenerbahçe'yi elemek istiyoruz

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA) - AKIN Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleştikleri Fenerbahçe’yi en iyi şekilde ağırlayıp elemek istediklerini söyledi

19 Ocak 2018 19:09

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA) - AKIN Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleştikleri Fenerbahçe’yi en iyi şekilde ağırlayıp elemek istediklerini söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, sarı-lacivertli ekibi Giresun’da ağırlamanın çok gururlu bir tablo olduğunu ifade etti.
Başkan Bozbağ, “Biz Giresunspor olarak Fenerbahçe’yi elemek istiyoruz. Bu şehir bunları hak ediyor. İnşallah maç ve atmosferi çok güzel olacak. Fenerbahçe’yi Giresun’da çok iyi ağırlayacağız. Güzel bir maç olması en büyük dileğim. Giresunspor her zamanki gibi haddini bilerek oynayacak. Bundan sonrası da sahada forma giyecek oyunculara kalacak. Her zaman söylüyorum, Giresunspor şehrimizin tanıtımında önemli bir marka. Fenerbahçe maçında şehrimizi en iyi şeklide temsil edeceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi.

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