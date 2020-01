Akın Çorap Giresunspor Başkanı Bozbağ: Bu hava hoşuma gitmiyor

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de dün oynadığı maçta kendi sahasında Grandmedical Manisaspor’a yenilen Akın Çorap Giresunspor’da kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, son haftalarda işlerin iyi gitmediğini ve gereken tedbirlerin alınacağını söyledi.

Bozbağ, yaptığı açıklamada, dün oynanan maçta kötü oynadıklarını ve kazanma hırsı olmayan bir takım gördüğünü belirtti.

Bozbağ, \"Sanki lig bitmiş, biz de şampiyon olmuşuz ya da hedefimize ulaşmışız gibi öyle bir hava seziyorum. Bu hava hoşuma gitmiyor benim. Sonuçta ligde ikinci sıradayız, on beşinci ya da on altıncı sırada değiliz. Oyuncular sıralamada oldukları yere, belirlenen hedefe yakışır şekilde oynamalı. Yönetim ve şahsım olarak gerekli tedbirleri alacağız. Bu oyuncuları, bu hocayı buraya ben ve yönetim kurulu getirdi. Dolayısıyla günahı da, sevabı da bize ait. Çocuklar iyi oynarken iyi, kötü oynarken kötü diye bir şey yok. Her şeyi hakkıyla değerlendireceğiz. Giresunspor takımı sahaya çıktığı zaman o formayı terletmekten yoksun adamı ben Giresun’da tutmam. Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi ne gerekiyorsa yaparız\" dedi.

Her şeyin bir zamanının olduğunu kaydeden Başkan Bozbağ, \"Biz Giresunspor için çok şey feda ettik. Bu formayı giymeyi çok istemeyen varsa ben ve arkadaşlarım gereğini yapar. Herkes ayağını denk alır. Doğru düşündüğümüz bir değişiklikse onu da yaparız. Biz her şeyi zamanında yaparız. Bu takımı lider yapan da aynı oyuncu ve hoca, Manisaspor\'a yenilen de bu oyuncular ve hoca. Bazı oyuncular bu formanın ağırlığını bilmiyorsa Mustafa Bozbağ ve arkadaşları gerekeni yapar\" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)