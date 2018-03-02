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Spor

Akın Çorap Giresunspor - Gazişehir Gaziantep FK: 4-1

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)STAT: Giresun Atatürk HAKEMLER: Onur Karabaş (xxx), Cemal Bingül (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx) AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet Şahin (xx) (Dk

02 Mart 2018 23:28

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Onur Karabaş (xxx), Cemal Bingül (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx)
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet Şahin (xx) (Dk. 64 Anıl xx), Caner (xx) (Dk. 79 Murat xx), Çağlar (xxx), Abdulkerim (xxx), Hüsamettin (xx), Panos Dimitriadis (xxx), Dodo Andre (xx), Dmytro Korkishko (xx), Ahmad Abed (xx), Fatih (xxx), Heqriue Almeida (xxx) (Dk. 90 Batuhan)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Adam Stackhowiak (x), Yasin (x) (Dk. 62 İsmail x), Sinan (x), Ahmet Kesim (x), Mehmet (x), Jefferson Junior (x) (Dk. 34 Serdar x), Kossi Segbefia (xx), Ba Adama (xx) (Dk. 78 Muhammed x), Gökhan (x), Yonathan Del Valle (x), Özgür Can (xx)
GOLLER: Dk. 7 Korkishko, Dk. 17 Henrique Almeida, Dk. 69 Fatih, Dk. 83 (KK) Mehmet (Giresunspor) - Dk. 43 Özgür Can (Gazişehir Gaziantep FK)
KIRMIZI KART: Dk. 88 Korkishko (Akın Çorap Giresunspor)
SARI KARTLAR: Fatih, Almeida (Akın Çorap Giresunspor), Del Valle, Özgür Can (Gazişehir Gaziantep FK)

Spor Toto 1\'inci Lig 25\'inci hafta mücadelesinde Akın Çorap Giresunspor kendi sahasında Gazişehir Gaziantep\'i 4-1 yendi.

7’nci dakikada Ahmad Abed sağ içte rakibinden topu kaptıktan sonra içeriye ortaladı. Kaleciden seken topu Korkishko sol ayağıyla filelerle buluşturdu: 1-0.
17’nci dakikada Caner’in orta alandan savunmanın arkasına sarkıttığı pası çok iyi değerlendiren Henrique, meşin yuvarlağı kaleci Adam’ın üzerinden ağlara yolladı: 2-0.
20’nci dakikada Fatih Atik, Almeida’ya pasında Gazişehirli oyuncuların ofsayt beklentisinde hakem atağı devam ettirdi. Almeida’nın vuruşunda kaleci Adam topu sağ köşeden kornere yolladı.
30’uncu dakikada Dodo’nun sert şutunu kaleci Adam köşeden kornere yolladı. Kullanılan köşe atışında ise Panos’un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
43’üncü dakikada sol kanattan Del Valle’nin ortaladığı topu Özgür Can filelerle buluşturdu: 2-1.
69’uncu dakikada Hüsamettin ile başlayan atakta Ahmad soldan içeriye yerden pas çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Fatih Atik vuruşunu yaptı, hem Ahmet Kesim hem de kaleci Adam Stackhowiak hata yapınca top ağlara gitti: 3-1.
83’üncü dakikada Giresunspor Almeida ile hızlı çıktı. Almeida topu orta alana kadar sürdürdükten sonra pasını sol kanattaki Korkishko’ya verdi. Korkishko pozisyonu terse çevirip sağdaki Murat’a pasını verdi. Murat içeriye doldurdu, Gazişehir Gaziantep FK savunmasında Mehmet Erdem ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 4-1.
88’inci dakikada rakibine sert giren Korkishko kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karşılaşma 4-1 Akın Çorap Giresunspor\'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

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