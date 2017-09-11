Akın Çorap Giresunspor - Eskişehirspor: 3-1

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Onur Karabaş (xxx), Bahtiyar Birinci (xxx), Bersan Duran (xxx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl (xxx), Caner (xxx), Onur (xxx), Özgür (xx), Hüsamettin (xx), Dodo Andre (xx), Panos Dimitriadis (xxx), Dmytro Korkishko (xxx) (Dk. 84 Mehmet Akyüz), Recep (xxx) (Dk. 74 Fatih x), Diabang Dialiba (xxx), Junior Dale (xx) (Dk. 80 Sinan x)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (x), Dorukhan (xx), Jerry Akaminko (x), Semih Güler (x), Bilaz Aziz (x) (Dk.46 Muhammet x), Aykut (x), Hürriyet (x) (Dk. 46 Ofoedu xx), Hasan Hüseyin (xx) (Dk. 70 Semih Şentürk x), Hasan Ayaroğlu (x), Kaan (xx), Bruno Mezenga (x)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Onur, Dk. 39 Özgür, Dk. 73 Caner, Dk. 82 Korkishko (Giresunspor), Dk. 52 Aykut, Dk. 90 Bruno (Eskişehirspor)

GOLLER: Dk. 5 Korkishko, Dk. 26 Recep, Dk. 79 Dale (Giresunspor), Dk. 90+2 Semih Şentürk (Eskişehirspor)

TFF 1. Ligi’nde Giresun’da oynanan maçta Akın Çorap Giresunspor, Eskişehirspor’u 3-1 yendi.

4’üncü dakikada sağ kanattan Caner’in ortasına Dialiba yükseldi, bu oyuncunun kafa vuruşunu kaleci Kayacan çeldi, direkten dönen topu defans uzaklaştırdı.

5’inci dakikada savunmadan Onur’un uzun oynadığı topa sağ kanatta Korkishko hareketlendi. Rakiplerinden sıyrılan Korkishko şık bir gole imza atarak Giresunspor’u öne geçirdi: 1-0

11’inci dakikada Eskişehirspor beraberlik sayısına çok yaklaştı. Kaan sol kanattan topu aldı ve direk kaleyi düşündü. Anıl’ın müdahale edemediği top üst direğe çarparak auta çıktı.

19’uncu dakikada Dialiba sağ kanatta sıfıra kadar indi, yerden penaltı noktasına çıkardığı topa Dale topukla vurdu. Kayacan geçit vermedi, ardından kapanan savunma tehlikeyi önlemeyi başardı.

26’ncı dakikada Dialiba sağ kanatta ısrarla topu taşıdı ve yerden bir pas çıkardı. Pozisyonu çok iyi takip eden Recep düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0

41’inci dakikada Eskişehirspor, Bruno ile serbest atış kullandı. Barajı geçen ve yerden gelen sert topu Anıl iki hamlede çelerek rakibine gol şansı vermedi.

İkinci yarının ilk atağı da Giresunspor’dan geldi. Başlama vuruşunun ardından sola atılan topa Dialiba hareketlendi. Bu oyuncunun ortasına Dale vurdu ancak sonuç gelmedi.

58’inci dakikada Eskişehirspor’da sol kanattan Ofoedu’nun arka direğe ortaladığı topa Anıl dokunamadı ve meşin yuvarlak bir anda Hasan Ayaroğlu’nun önünde kaldı. Hasan bomboş pozisyonda topu üstten auta yolladı.

63’üncü dakikada Giresunspor atağında Eskişehirspor savunmasının uzaklaştırdığı ancak kısa düşen pasa Panos sert vurdu. Bu pozisyonda kaleci Kayacan topun köşeden kaleye girmesine izin vermedi.

66’ncı dakikada Dialiba bu kez soldan yakın direğe kesti. Caner’den önce ayak koyan Eskişehir savunması meşin yuvarlağı kornere yolladı.

68’inci dakikada Hasan Hüseyin yaklaşık 25 metreden çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Anıl iki hamlede topu kontrol etti.

78’inci dakikada Ofoedu’nun sert şutunu Anıl yine iki hamlede müdahale etti.

79’uncu dakikada Dialiba harika bir vücut çalımıyla rakibinden sıyrıldı ve bekletmeden pasını Dale’nin önüne attı. Dale ise topu boş kaleye gönderdi: 3-0

90+2’nci dakikada Hasan Ayaroğlu’nun sert şutunu kaleci Anıl ancak çelebildi. Dönen topu takip eden Semih Şentürk topu boş kaleye gönderdi. Maçta başko gol olmadı ve karşılaşmayı Akın Çorap Giresunspor 3-1 kazandı.