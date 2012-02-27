Akın Birdal'a saldırana 74 yıl 2 ay hapis!

T24 - İnsan Hakları Derneği Eski Genel Başkanı Akın Birdal'a saldırı davasının hükümlüsü Semih Tufan Gülaltay yargılandığı bir çete davasında 74 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Semih Tufan Gülaltay, Ahmet Fulin, Mecdet Atış, Dursun Güler, Veli Kılıç, Gürkan Temel, Fuat Güngör ve Ferit Erbağcı getirildi. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.



Gülaltay tahliyesini istedi



Duruşmada son sözü sorulan sanık Gülaltay, ortada bir suç örgütü olmadığını belirterek tahliyesini ve beraatini istedi. Diğer sanıklar da tahliyeleri ve beraatlerini talep ettiler.



72 yıl hapis cezası verildi



Davayı karara bağlayan Mahkeme Heyeti, Ergenekon davası kapsamında da tutuklu olarak yargılanan Semih Tufan Gülaltay’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçunu işlediğini belirtti. Mahkeme, Gülaltay’ın “Örgüt kurmak, Silah Kanunu’na muhalefet, Muzaffer ve Esra Feride Gökçimen, Mehmet Kemal Bublişin, Recai Agül, Mehmet Demir’in yağmalanması, Suat Turgut ve Fuat Turgut, Sevinç Dereli ve Celal Güven’in yağmalanmasına teşebbüs etmek ve İbrahim Zeyrekce ile Yusuf Akyüz’in alıkonması ve yağmalanması" suçlarından toplamda 74 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Anne Gülaltay’a 5 yıl hapis cezası verildi



Semih Tufan Gülaltay’ın annesi Solmaz Gülaltay’ın “Sevinç Dereli ve Celal Güven’e yönelik yağmaya teşebbüs" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme tutuklu sanıklardan Ahmet Fulin’i “örgüte üye olmak, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 67 yıl 8 ay 15 gün hapisle cezalandırdı. Kararda, sanık Dursun Güler’in benzer suçlardan 63 yıl 6 ay 15 gün, Necdet Atış’ın 44 yıl 4 ay 15 gün, Gürkan Temelli’nin 26 yıl 15 gün, Ferit Erbağcı’nın 24 yıl 4 ay 15 gün, Fuat Güngör’ün 21 yıl 15 gün, Veli Kılıç’ın 16 yıl 15 gün hapisle cezalandırılması hükmedildi.