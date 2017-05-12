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Akın Atalay'dan 'adalet nöbeti'ndeki avukatlara: 'Hukukun Diyojenleri' olarak bu koyu karanlıkta ışıl ışıl parlıyorsunuz

"Sizlerin sayesinde umudumuz hep taze, hep canlı..."

12 Mayıs 2017 12:19

Cumhuriyet operasyonunda tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, 'Adalet nöbeti' tutan avukatlara mektup gönderdi.

"Bu alacakaranlığa, bu ağır ve olumsuz koşullara karşın sizler cesaretle 'Adalet Nöbeti' tutuyorsunuz" diyen Atalay, 'Hukukun Diyojenleri' olarak yılmadan, ısrarla adaleti arıyorsunuz. Cesaret ve umut aşılayan demokrasinin ve hukukun bekçileri olarak bu koyu karanlıkta ışıl ışıl parlıyorsunuz" ifadesini kullandı.

Akın Atalay'ın mektubu şöyle:

Sevgili Dostlar,

Ülkemizde yargı çökmüş...

Adalet tükenmiş...

Hukukun enkazı kaldırılmaya çalışılıyor...

Hürriyet yerine esaret hüküm sürüyor...İnsaf, hakkaniyet, iyi niyet, vicdan, adalet unutuldu...

Haksızlık, kötü niyet, karalama, ihbarcılık, yalan, zulüm ve zorbalık geçer akçe oldu...

Savcılık, hâkimlik, mahkemeler adalete değil, iktidara hizmet eden kurumlara dönüştü...

Zamane muktedirlerine karşı çıkan, eleştiren her kim olursa olsun izole ediliyor, direnenler hapsediliyor...

Haksızlığa, zulme uğrayanın sığınağı olması gereken adalet sarayları, insanların önünden, yakınından geçmeye bile korktuğu, ürkütücü mekanlar oldu...

Bu alacakaranlığa, bu ağır ve olumsuz koşullara karşın sizler cesaretle adalet nöbeti tutuyorsunuz.

"Hukukun Diyojenleri" olarak yılmadan, ısrarla adaleti arıyorsunuz. Cesaret ve umut aşılayan demokrasinin ve hukukun bekçileri olarak bu koyu karanlıkta ışıl ışıl parlıyorsunuz...

Sizlerin sayesinde umudumuz hep taze, hep canlı...

Her ihtiyaç duyulduğunda, "İşte buradayız!..", "Yalnız değilsiniz!.." diyen sesiniz, hücremizin duvarlarını aşarak bize ulaşıyor. İyi ki varsınız. Sağolun, varolun...

 

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