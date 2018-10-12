Akın Atalay, yönetimin değiştiği Cumhuriyet Vakfı toplantısının şerhini paylaştı: Ele geçirme operasyonu...

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nın eski icra kurulu başkanı ve vakıf üyesi Akın Atalay, mahkemenin 18 Şubat 2014 tarihli seçimleri geçersiz sayması nedeniyle 7 Eylül 2018 tarihinde yenilenen yönetim kurulu seçimlerinin gerçekleştiği toplantıya ilişkin tutanakları ve karar şerhini paylaştı. Seçimlerin iptal edilmesi konusunda “Vakıf resmi senedine, kanuna ve hukuka uygun olarak yapılmış eski tarihli toplantı ve seçimlerin iptal edilmesinin arkasında, ele geçirme operasyonu sürecinde rol ve işlev üstlenen siyasi iktidar ve kamu kurumlarının, bağımlı ve taraflı bir yargı makamının organları ve mensuplarının yoğun kampanyasının yoğun ve etkili çalışmaları vardır” değerlendirmesinde bulunan Atalay, toplantı şerhi için “Bu süreçte rol alanların rolleri ve sorumlulukları yakın gelecekte elbette daha da net olarak görülecektir. Çünkü, gerçek eninde sonunda ortaya çıkar ve kazanır. Bu gerçeği toplantı ve karar tutanağına geçirmenin gazeteye, okuruna ve kamuoyuna karşı tarihi bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Vakfı'na yeni yönetim kurulu üyeleri seçiminin yapıldığı 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu toplantısının geçersiz olduğuna karar verdi. Bunun üzerine Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun, 2013’teki üyeleri ile bugün tekrar toplanması gündeme geldi.

Cumhuriyet Vakfı'nın eski yönetim kurulu üyeleri Alev Coşkun ve Şevket Tokuş ile eski denetleme kurulu üyesi Mustafa Pamukoğlu'nun açtıkları, siyasete girdikten sonra gazetedeki yazılarına son verilen Mustafa Balbay'ın da davacıların yanında "müdahil" olduğu dava, İstanbul 1. Hukuk Mahkemesi'nde görülmüştü.

"Cumhuriyet Vakfı'na yeni yönetim kurulu üyeleri seçiminin yapıldığı 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu toplantısının Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce geçersiz sayılması nedeniyle 7 Ekim 2013 tarihli toplantının da geçersiz olduğu, izleyen toplantının vakıf tüzüğünde aranan çoğunlukla yapılmadığı ve vekâleten oy kullanılamayacağı" iddialarını yerinde gören İstanbul 1. Hukuk Mahkemesi kararına karşı Cumhuriyet Vakfı, İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu.

İstinaf Mahkemesi, 28 Şubat 2018'de yazdığı gerekçede 1. Hukuk Mahkemesi'nin kararını "usul ve yasaya uygun" bularak, Yargıtay'da temyiz yolu açık olarak onadı.

İstinaf Mahkemesi kararını Yargıtay'a taşıyan Cumhuriyet Vakfı'nın dava sürecinde temyiz aşamasında da karar değişmedi. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, kararı onadı.

Yargıtay'ın kesin olan kararı uyarınca, Cumhuriyet gazetesinin yönetimini de tayin eden Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu seçimlerinin yenilenmesi gündeme geldi.

7 Eylül'de gerçekleşen toplantıda Vakfın başkanlığına Alev Coşkun'un getirildiği toplantıda yaklaşık 2 yıldır Murat Sabuncu'nun yürüttüğü genel yayın yönetmenliği görevine de haber koordinatörü şefi Aykut Küçükkaya'nın atanmasına karar verildi.

Cumhuriyet yöneticileri ve yazarlarının hapsedilerek ağır cezalara çarptırıldıkları davada iddia makamının tanıklarından olan eski Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Alev Coşkun da vakfın genel başkanlığına seçildi. Vakfın başkanvekilliğine Ali Sirmen, genel sekreterliğe Işık Kansu, saymanlık görevine de İrfan Hüseyin Yıldız getirildi.

Akın Atalay’ın Twitter hesabından paylaştığı toplantı tutanakları şöyle: