Akın Atalay: Savcı, iktidarın esareti altında; durumu bizden daha zor

Cezaevi koşullarına dikkat çeken CHP’li Muharrem Erkek, “Murat Sabuncu’nun baş dönmesi sorunu var. Bir doktor onu cep telefonu feneriyle muayene etmiş’’ dedi.

CHP Milletvekili Muharrem Erkek, tutuklu Cumhuriyet yazarları, çizer ve yöneticilerini ziyaret etti. Erkek, Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın “Siyaseten burada olduğumuzu biliyoruz. Bizim soruşturmamızı yürüten savcı, iktidarın esareti altında. Kendisini FETÖ’cü değilim diye kanıtlamaya çalışıyor. Onun durumu bizden daha zor’’ dediğini iletti.

CHP’li Erkek, Silivri’de tutuklu bulunan Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Musa Kart, Ahmet Şık ve Mustafa Kemal Güngör’ü ziyaret etti. Silivri koşullarının zaten zor olduğunu söyleyen Erkek, OHAL döneminin olumsuzlukları eklenince durumun daha da kötüleştiğini belirtti. Erkek, “15 günde bir 10 dakika bir kişiyle görüşebiliyorlar. Bu nedenle Akın Atalay bugün doğum günü olması nedeniyle eşi Adalet Dinamit’i, Mustafa Kemal Güngör ise annesini arayarak selamlarını iletmemi istedi. Dışarıya not göndermeleri bile yasak. Bu soruşturma savcısının talimatıymış’’ diye konuştu. Doktora gitmek için günlerce beklemek gerektiğini söyleyen Erkek, “Murat Sabuncu’nun baş dönmesi sorunu var. Bir doktor onu cep telefonu feneriyle muayene etmiş’’ diye konuştu.

Tel örgünün arkasından

Eskiden Silivri’de küçük bir avluya çıkıldığını, duvarın 12 metre yüksek olduğunu anımsatan Erkek, “Şimdi tel örgü örmüşler. Gökyüzüne tel örgülerin arkasından bakıyorlar’’ dedi. Aynı gazeteden 11 kişinin aynı anda cezaevinde oluşunun Türkiye tarihinde örneğinin bulunmadığını söyleyen Erkek şöyle konuştu: “Buna rağmen Cumhuriyet Gazetesi ayakta. Cumhuriyet Gazetesi’nin direncini kırmayı başaramadılar.’’

Onlar içeride biz dışarıda

İddianamenin hâlâ hazırlanmadığına dikkat çeken Erkek, ‘’İddianameyi sağlıklı, hukuki bir temele dayandıramazlar. Bütün dünya gazetecilik yaptıkları için tutuklu olduklarını biliyor. Onlar içerde, biz dışarda mücadele veriyoruz. AKP Hükümeti darbe hukukunu çok sevdi. Medyadaki baskılar derhal son bulmalı’’ diye konuştu. Akın Atalay, Kadri Gürsel ve Musa Kart’ın Erkek aracılığıyla ilettikleri mesajları ise şöyle:

Atalay: Savcının durumu bizden zor

Artık adaletin terazisi Themis’in değil başkasının elinde duruyor. Siyaseten burada olduğumuzu biliyoruz. Bizim soruşturmamızı yürüten savcı, iktidarın esareti altında. Kendisini FETÖ’cü değilim diye kanıtlamaya çalışıyor. Onun durumu bizden çok daha zor.

Sabuncu: Büyük çaba hepimiz için umut oluyor

Sadece biz Cumhuriyet çalışanları için değil, tüm düşünce ve fikir özgürlüğü tutukluları için verdiğiniz büyük çaba, hepimiz için umut oluyor. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunuyorum.

Gürsel: Sonunda demokrasi kazanacak

Bu; mücadelemizi, yazılarımızı engellenmek, Cumhuriyet’i susturmak için planlı bir operasyon. Biz vicdanen çok rahatız. Zor koşullarda olmamıza karşın bunu sorun yapmıyoruz. Sonunda demokrasi kazanacaktır.

Kart: Mektubun ucunu hayalimde yaktım

Biliyorsunuz dışarıya yazıp çizmemize yasak getirildi Silivri’de... Ama hayal kurmamıza mani bir durum yok henüz. ‘Aydınlık Türkiyem’e hitaben yazdığım mektubumun ucunu yakıyorum kafamda ve ziyaretçim Sevgili Muharrem Erkek’ten rica ediyorum: Bunu değerli dostum Müjdat Gezen’e iletir misin lütfen.