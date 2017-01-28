Akın Atalay: Ortada iddianame yok, süreç cezalandırmaya dönüştü!

CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal, dün, Silivri 9 No’lu Cezaevi’ne giderek, Cumhuriyet'in tutuklu yazar ve yöneticileri ile görüştü.

Mahmut Tanal, şunu söyledi:

“Cumhuriyet’in yazar ve yöneticilerini soruştuna savcı FETÖ davası sanığı. Bir ağırlaştırılmış, bir müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Hakkında yurtdışı çıkış yasağı var. Bu kişi serbest bırakılacak, daha hafif iddiayla suçlanan Cumhuriyet yazarları tutuklanacak. Bu yaman bir çelişkidir. Bugün (dün) hepsiyle görüştüm. ‘Asıl hedef Cumhuriyet’in kurumsal kimlik yapısıdır. Muhalif tek gazeteyi dizayn etmek istiyorlar’ dediler. Herhangi bir suç işlemediklerini, gazetecilik yaptıkları söylediler. Dava, ‘siyasi davadır’ dediler. Bir an önce, delil yoksa takipsizlik kararı verilmesini, delil kırıntısı dahi varsa davanın açılmasını bekliyorlar. Moralleri yerinde. Tek üzüntüleri Türkiye’nin otoriter rejime gidişi. Herkesin, kendileri gibi dik durmasını bekliyorlar."

Sezgin Tanrıkulu da Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Ahmet Şık ve Diken’in eski editörü Tunca Öğreten, DİHA’nın haber müdürü Ömer Çelik ve BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat’ı ziyaret etti. Şık’la görüşmesini anlatan Tanrıkulu, “Kendisi, gazetecilikle, yaptığı haberlerle ilgili tutuklandığını biliyor. Bu zaten çok açık” dedi. Tanrıkulu, “Diğer üç gazeteciye, gözaltına alınırken farklı, savcılıkta farklı ve hâkimlikte farklı sorular yöneltmişler. Bir bakanın yönlendirmesiyle gözaltına alındılar. Bu, tek başına Türkiye’de hukukun kişisel öç alma mekanizması olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Günay’a stent takıldı

Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay’a Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stent takıldı. Elif Günay babasının iki damarında tıkanıklık olduğunu belirterek, “Biri yüzde 90, biri yüzde 95 oranında daralmış. Operasyon başarılı geçmiş. İki gün hastanede kaldıktan sonra cezaevine geri getirilmiş. Morali gayet iyi” dedi.

"İddianame yazamıyorlar"

Akın Atalay: “Henüz iddianame ortada yok. Neyle suçlandığımız belli değil. Herhangi bir iddianame olmadan süreç cezalandırmaya dönüştü. İddianameyi yazamıyorlar, yazmıyor. Bizim şahsımızda gazete cezalandırılıyor. Hiçkimse endişelemesin. Kaygılı olmasın. Bizler burada hapisteyiz, özgürlüğümüzden yoksunuz ama Türkiye mutlaka bunları Cumhuriyet’le aşacaktır. Kimse kaygılı olmasın.”

PEN içimizi ısıttı

Murat Sabuncu: “Değerli PEN üyeleri, soğuk bir ocak günü Silivri cezaevi önüne gelip bize ‘yalnız değilsiniz’ mesaji iletmişsiniz. İçimizi ısıttınız. Türkiye’de bir deyim vardır; ‘gözlerinden öperim’ deriz. Ben, sizin, demokrasiyi, insan haklarını, barışı yazan kalemlerinizden öpüyorum. Bu satırları da bize kalem yasak olduğu için bizi burda yalnız bırakmayan CHP milletvekili Mahmut Tanal vasıtasıyla ve kaleme duyduğumuz büyük özlemle yolluyorum.