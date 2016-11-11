Akın Atalay İstanbul'a dönüşünde gözaltına alındı

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Berlin'den İstanbul'a giden avukat Akın Atalay, gözaltına alınması sonrası Havalimanı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu tespit edilen Akın Atalay hakkında ''terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak'' suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.

Atalay ise Türkiye'ye döneceğini Cumhuriyet gazetesinden duyurmuştu.

Gazetenin yazarları hakkında "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla başlatılan soruşturmada 31 Ekim'de 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Daha sonra aralarında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Gazetenin muhasebe müdürü Günseli Özaltay ve eski muhasebe müdürü Bülent Yener savcılık sorgularının ardından, yazarlar Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya ise sevk edildikleri hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.