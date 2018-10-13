Akın Atalay: Cumhuriyet yazarları AKP yandaşı değildir ancak Alev Coşkun Cumhurbaşkanlığı ile iş birliği yapmıştır

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nın eski icra kurulu başkanı ve vakıf üyesi Akın Atalay, Cumhuriyet yazarlarının hiçbirinin AKP yandaşı olmadığını söyledi. Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun'un ise Cumhurbaşkanlığı ile iş birliği yaptığını öne sürdü.

Atalay, Halk TV’de Enver Aysever’in sunduğu ‘Ayrıntılar’ programına katıldı, Cumhuriyet gazetesinde yaşananlara değindi.

Aysever programa başlarken Akın Atalay'ın sözünün kesilip kesilmeyeceğine yönelik olarak açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağını söyleyen Aysever, canlı yayın olması durumunda yayına ara verileceğini kaydetti. Aysever, Cumhuriyet gazetesi hakkında "Atalay'ın da göz bebeği" ifadesini kullandı.

Programda İlhan Selçuk döneminden bahseden Atalay, "Selçuk sağlığında benim paraf atmadığım bir belgeyi imzalamazdı. Güven ilişkimiz vardı" dedi.

İbrahim Yıldız'ın görevden alınması

Atalay, Cumhuriyet gazetsinin eski Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız'ın görevden alınmadığını söyledi. "Kendi istifa etti" diyen Atalay, "1 Ağustos 2014'te gazeteye 5 yeni muhabir ve yazar geldi. Bunlarla ilgili olarak gazete içindeki bazı yazarlar tepki gösterdiler. Yıldız bunun üzerine bir veda yazısı yazarak ayrıldı" diye konuştu.

Can Dündar dönemi

Can Dündar’ın genel yayın yönetmeni olması hakkında Atalay, "Popüler bir isimdi. Gazeteye ilişkin iddia ortaya koymuştu. 'Tirajı artırırım' diye" ifadesini kullandı. Atalay, "Can Dündar kendi tanığı arkadaşlardan bir ekip kurdu. Biz o insanların isimlerini bilmiyorduk. Milliyet’ten tanıdığı 4-5 arkadaş getirdi. Gazeteyi onlarla birlikte yaptı" dedi.

"Geçmişte liberaller yazardı"

Gazetenin Atatürkçü çizgisinden ayrılarak liberal çizgiye kaydığı iddialarına Atalay, "70'lerde 80'lerde liberaller yazardı" ifadesini kullanarak, "Yayın çizgisinde assolan haberleridir. Cumhuriyet'te eskiden liberaller yazardı. 70'lerde 80'lerde yazarlardı. Sosyalistler yazardı. Onlar Atatürkçü değillerdir" ifadesini kullandı.

Atalay şöyle konuştu:

"Benim için bir gazete, haberleriyle önemlidir. Gazetelerde eskiden bu kadar köşe yazarı yoktu. Cumhuriyet'in eskiden 13-14 tane köşe yazarı vardı. Bugün 50'nin üstüne köşe yazarı var."

Logo tartışması

Geçmişte Cumhuriyet logosunun üzerine haber/yorum koyulmamasına ilişkin olarak Atalay, "Şekli tabulara teslim olmadık. Logonun en üstte olmasıyla altta olmasının tartışılması safsatadır. Değerlerinizi koruyarsanız logo aşağıda olmuş yukarıda olmuş fark etmez. Diğer şeyleri öne çıkarmak anlamsız" dedi.

Tiraj tartışması

Atalay gazetenin tirajının azaldığına yönelik olarak açıklaması programda tartışmaya neden oldu. "Cumhuriyet Haziran ve Temmuz aylarında 38-39 bin tirajı civarındaydı" diyen Atalay, "Biz ayrıldıktan sonra tiraj 34 bine kadar düşmüştür" dedi. Yayın sırasında Aysever tiraj rakamlarına bakarak, "37 bin" olduğunu söyledi. Atalay da "İnşallah" diyerek, "Günlüğe bakmayın, haftanın ortalamasına bakın. Kitap eki nedeniyle 3-4 bin fazla satar" ifadesini kullandı.

Eklerin kaldırılması

Gazetenin sokak ve bilim eklerinin kaldırılması hakkında da konuşan Atalay, "Mali nedenlerden dolayı kaldırıldı. Asla içerikle ilgili bir şey değildir. Gazetenin yaşaması için hoşa gitmeyen ekonomik tedbirler almak zorundasınız" diye konuştu.

"Can Dündar anormal bir para aldı" iddiası

Atalay, "Can Dündar anormal bir para aldı mı?" sorusunu, "Hayır, böyle bir para almadı. Cumhuriyet'e gelen biri anormal ücretle çalışmayacağını bilerek gelir" diye yanıtladı.

Bedri Baykam'a sansür

Enver Aysever'in gazeteden "Atatürkçü yazarların neden tasfiye edildiği" sorusu üzerine Atalay, "Kim" diye sordu. Aysever, “Bedri Baykam” dedi. talay, “Bedri Baykam’ın Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği yazısı şimdi yönetimde olan kişiler tarafından sansürlendi” dedi.

İsimsiz ihbar mektubu

Vakıf seçimleriyle ilgili olarak Atalay, "İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne dilekçe verilmiş. Bunun üzerine bir araştırmacı tayin ediliyor. Bu kişi arkeleog. Bu işle ilgili bir araştırma yapılacaksa bir hukukçu veya müfettiş görevlendirilmeliydi. İtiraz ettik. Vakıflar Genel Müdürlüğü de müfettiş ve müfettiş yardımcısı tayin etti. Bu kişiler daha sonra FETÖ'den yargılanmadılar." diye konuştu.

Alev Coşkun'un tanıklığı

Cumhuriyet Vakfı'nın yeni yönetim kurulu başkanı Alev Coşkun Cumhurbaşkanlığı'na mektup yazdığını ve savcılık tanıklığına hazırlıklı gittiğini söyleyen Atalay, "Alev Çoşkun tanıklık için ifadeye giderken yanında bazı belgeler götürüyor. Savcılık tanıklık için çağırdığında hazırlıklı gitmezsiniz. Alev Coşkun'un savcılığa verdiği belgeyle 8 ay önce Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen belgedeki el yazısı ve çizgiler aynı" dedi.

Bunun üzerine Aysever, Alev Coşkun'un kendisine bu konuyla ilgili olarak, "Ben bunu Cumhuriyet okurlarıyla yaptığım bir toplantıda çizip yazmıştım, biri alıp çoğaltmış" dediğini aktardı.

Atalay, Aysever'in "AKP yandaşı yazar var mı?" sorusuna, "Gazeteye yeni gelen hiçbir yazar AKP yandaşı değildir. Ancak Cumhuriyet yöneticisi Alev Coşkun Cumhurbaşkanlığı ile iş birliği yapmıştır" yanıtını verdi.

Nuray Mert'in evrim yazısı

Tartışmalara neden olan eski Cumhuriyet yazarı Nuray Mert'in evrim yazısı hakkındaki soruya Atalay, "Yazı çıktığı zaman biz tutukluyduk" yanıtını verdi. Atalay, "Bir okur olarak bu gazetede yayımlanan her şeyde yüzde 100 mutlu olmadım" dedi.

Yetmez ama evet tartışması

Aysever'in "Aydın Engin 'Sonuna kadar evetçiyim' dedi" sözleri üzerine Atalay, "Aydın Engin biz içeri girdikten sonra elini taşın altına koyan bir isimdir. Onun adına konuşamam" ifadesini kullandı.

Sosyal medyada Aysever'in Atalay'ın sözlerini sık sık kestiği iddiaları da konuşuldu. Aysever, Atalay'a program hakkında sorular sordu. Atalay Aysever'in "Objektif gazetecilik yaptığını" söyledi.

Ne olmuştu?

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Vakfı'na yeni yönetim kurulu üyeleri seçiminin yapıldığı 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu toplantısının geçersiz olduğuna karar verdi. Bunun üzerine Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun, 2013’teki üyeleri ile bugün tekrar toplanması gündeme geldi.

Cumhuriyet Vakfı'nın eski yönetim kurulu üyeleri Alev Coşkun ve Şevket Tokuş ile eski denetleme kurulu üyesi Mustafa Pamukoğlu'nun açtıkları, siyasete girdikten sonra gazetedeki yazılarına son verilen Mustafa Balbay'ın da davacıların yanında "müdahil" olduğu dava, İstanbul 1. Hukuk Mahkemesi'nde görülmüştü.

"Cumhuriyet Vakfı'na yeni yönetim kurulu üyeleri seçiminin yapıldığı 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu toplantısının Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce geçersiz sayılması nedeniyle 7 Ekim 2013 tarihli toplantının da geçersiz olduğu, izleyen toplantının vakıf tüzüğünde aranan çoğunlukla yapılmadığı ve vekâleten oy kullanılamayacağı" iddialarını yerinde gören İstanbul 1. Hukuk Mahkemesi kararına karşı Cumhuriyet Vakfı, İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu.

İstinaf Mahkemesi, 28 Şubat 2018'de yazdığı gerekçede 1. Hukuk Mahkemesi'nin kararını "usul ve yasaya uygun" bularak, Yargıtay'da temyiz yolu açık olarak onadı.

İstinaf Mahkemesi kararını Yargıtay'a taşıyan Cumhuriyet Vakfı'nın dava sürecinde temyiz aşamasında da karar değişmedi. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, kararı onadı.

Yargıtay'ın kesin olan kararı uyarınca, Cumhuriyet gazetesinin yönetimini de tayin eden Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu seçimlerinin yenilenmesi gündeme geldi.

7 Eylül'de gerçekleşen toplantıda Vakfın başkanlığına Alev Coşkun'un getirildiği toplantıda yaklaşık 2 yıldır Murat Sabuncu'nun yürüttüğü genel yayın yönetmenliği görevine de haber koordinatörü şefi Aykut Küçükkaya'nın atanmasına karar verildi.

Cumhuriyet yöneticileri ve yazarlarının hapsedilerek ağır cezalara çarptırıldıkları davada iddia makamının tanıklarından olan eski Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Alev Coşkun da vakfın genel başkanlığına seçildi. Vakfın başkanvekilliğine Ali Sirmen, genel sekreterliğe Işık Kansu, saymanlık görevine de İrfan Hüseyin Yıldız getirildi.

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