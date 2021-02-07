"Boğaziçi Üniversitesi'ne iki yeni fakülte kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararının yasal dayanağı yok"

Eski Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla, Boğaziçi Üniversitesi'ne İletişim ve Hukuk Fakültesi kurulmasına ilişkin "Boğaziçi Üniversitesine iki yeni fakülte kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararının geçerli ve yürürlükte bir yasal dayanağı bulunmamaktadır." dedi ve gerekçesini açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan rektör Melih Bulu tartışmaları sürerken üniversiteye yine Cumhurbaşkanı kararnamesi ile yeni iki fakülte kurulması infiale yol açtı.

TIKLAYIN: Rektör tartışmasının yaşandığı Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kuruldu!

Akın Atalay Twitter hesabından söz konusu kararlarla ilgili önemli hukuki bilgiler paylaştı. Atalay'ın açıklamaları şöyle:



