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Akın akın Avrupa'ya gidiyorlar

Türkiye’den Yunanistan’a geçen sığınmacı ve mülteci sayısının çok yakında 400 bini bulacağını açıkladı

05 Ekim 2015 23:01

Ege ve Akdeniz'de sonbaharın gelmesiyle birlikte yavaşlayan mülteci akını son günlerde havaların düzelmesiyle yeniden hız kazandı. AFP ve Reuters'ın geçtiği fotoğraflarda mültecileri Türkiye'den Yunanistan’ın Midilli adasına taşıyan çok sayıda şişme bot tek bir karede görülüyor.

Kara sınırını geçerek Türkiye’ye yerleşen mülteci sayısı 2,5 milyonu aşarken, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Türkiye’den Yunanistan’a geçen sığınmacı ve mülteci sayısının çok yakında 400 bini bulacağını açıkladı.

Sonbaharla birlikte kötüleşmeye yüz tutan hava koşullarına karşın, Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayılarının artmakta olduğunu belirten UNHCR, yayımladığı raporda, Yunanistan’ın Akdeniz yoluyla, sığınmacıların en çok ulaştığı ülke olduğunu, 131 bin sığınmacı ile de Yunanistan’ı İtalya’nın izlediğini bildirdi.

UNHCR, yalnızca bu yıl 530 bin kişinin kendilerine yeni bir yurt aramak için, değişik yöntemlerle Akdeniz’i aştığını belirtirken, Yunanistan’ın Midilli adasının sığınmacılar için en popüler yer olduğunu ifade etti.

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