Akıma kapılan çiftçi öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nde, elektrik akımına kapılan 42 yaşındaki Abit Akdağ öldü.

Küçükyayla Mahallesi\'nde pamuk tarlasında kuyudan çekilen su ile sulama yapan Abit Akdağ, atan şalteri yeniden kaldırmak isterken akıma kapıldı. Yakınlarının fark ederek Akçakale Devlet Hastanesi\'ne götürdüğü Akdağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Akdağ\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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