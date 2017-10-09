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Dünya

Akıllı telefonunda tüm gün oyun oynayan genç kadın kör oldu

"Hastanede bile telefonu elinde"

09 Ekim 2017 20:13

Çin'de uzun süre akıllı telefonundan çevrimiçi oyun oynayan 21 yaşındaki kadın, gözlerinin gördüğü zarar sonrası geçici kör oldu.

NTV'nin haberine göre, akıllı telefonunda Honour of Kings isimli popüler online oyunu bir gün boyunca oynayan genç kadın, uzun saatler sonunda sağ gözündeki görüşünü kaybetmeye başladı. 

Finans sektöründe çalışan Xiaojing, farklı hastanelere teşhis için götürülürken, talihsiz kadının rahatsızlığı "Retinal Arter Tıkanıklığı" olarak tanımlandı. Daha çok yaşlı insanlarda görülen bu hastalık, tedavi edilmezse ilerleyen zamanlarda kalıcı körlüğe de neden olabiliyor.

 

"Hastanede bile telefonu elinde"

 

Genç kadının bu yaşadıkları Çin'de sosyal medyada günün konusu olurken, Weibo kullanıcıları Wu Xiaojing'in hastanede bile akıllı telefonu bırakmadığına dikkat çekti. 

Diğer kullanıcılar da bu yaşananlara rağmen hala akıllı telefonlarından oyunu silmediklerine dikkat çekti. 

Çin'de yayın yapan The Global Times'a röportaj veren Wu Xiaojing, çalışmadığı günlerde sabah 6'da kalktığını, kahvaltının ardından öğlen 4'e kadar aralıksız oyun oynadığını söyledi. 

 

200 milyondan fazla insan oynuyor

 

Çin'in en popüler oyunu olan Honour of Kings'i 200 milyondan fazla insan oynuyor.

Oyunun yapımcısı Tencent, bağımlılık ihtimalini önlemek için oyunu12 yaşın üzerindekilerin, günde en fazla 1 saat oynaması yönünde uyarıda bulunmuştu. 

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