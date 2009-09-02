Akıllı telefon yarışı başlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre,
Microsoft'un "akıllı telefonlar" için çıkaracağı yeni işletim sistemi
"Windows Mobile 6.5" ile çalışacak ve 16 operatör ile HTC, Acer, LG,
Samsung, Sony-Ericsson, HP ve Toshiba'nın aralarında bulunduğu
şirketlerle ortaklaşa geliştirdiği yeni mobil telefonların tanıtımı,
Avrupa, ABD, Güney Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerinde olacak.
Amerikan şirketi, mobil telefonlarda ilk
kez kullanılacak yeni işletim sisteminin daha geliştirilmiş ve
kullanımı basit ara yüzü bulunduğunu, navigasyon fonksiyonunun daha
etkin ve Microsoft My Phone ile Windows Marketplace for Mobile gibi
ücretsiz hizmetler sunulduğunu belirtti.
Çin de atağa kalktı
Bu arada, Çin'in en büyük cep telefonu operatörlerinden "China
Unicom"un Apple'ın iPhone'u ile anlaştığını duyurmasının ardından, bu
şirketin en büyük rakibi "China Mobile", kendi üretimi olan
"O-Phone"ları Pekin'de büyük bir organizasyonla tanıttı. CCTV'nin (Çin
Merkez Televizyonu) haberine göre, China Mobile'ın LG, Lenovo, Dopod ve
Dell ile ortaklaşa ürettiği ve 10'dan fazla modeli olan O-Phone, China
Mobile tarafından bağımsız olarak geliştirilen "Open Mobile System"
adlı işletim sistemini kullanıyor.