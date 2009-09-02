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Ekonomi

Akıllı telefon yarışı başlıyor

Apple'ın başarısına dikkat çeken üreticiler 'akıllı telefon' üretimine başladı. Windows ise yeni bir tasarıma hazırlanıyor

02 Eylül 2009 03:00

Apple'ın başarısına dikkat çeken üreticiler 'akıllı telefon' üretimine başladı. Windows ise yeni bir tasarıma hazırlanıyor

Aplle'ın iPhone ile cep telefonu alanında büyük başarı sağlaması diğer üreticileri de bu alanda yatırıma yöneltti. Son olarak bu alanda yatırımlarına hız veren Microsoft, "akıllı telefonlar" için çıkaracağı yeni işletim sisteminin "Windows Mobile 6.5" ile çalışacağını ve tanıtımının 6 Ekim'e yapılacağını açıkladı. Uzmanlar, 'akıllı telefon' almak isteyenlerin bu tanıtımı beklemesini öneriyor. 
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Microsoft'un "akıllı telefonlar" için çıkaracağı yeni işletim sistemi "Windows Mobile 6.5" ile çalışacak ve 16 operatör ile HTC, Acer, LG, Samsung, Sony-Ericsson, HP ve Toshiba'nın aralarında bulunduğu şirketlerle ortaklaşa geliştirdiği yeni mobil telefonların tanıtımı, Avrupa, ABD, Güney Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerinde olacak.

Amerikan şirketi, mobil telefonlarda ilk kez kullanılacak yeni işletim sisteminin daha geliştirilmiş ve kullanımı basit ara yüzü bulunduğunu, navigasyon fonksiyonunun daha etkin ve Microsoft My Phone ile Windows Marketplace for Mobile gibi ücretsiz hizmetler sunulduğunu belirtti.

Çin de atağa kalktı

Bu arada, Çin'in en büyük cep telefonu operatörlerinden "China Unicom"un Apple'ın iPhone'u ile anlaştığını duyurmasının ardından, bu şirketin en büyük rakibi "China Mobile", kendi üretimi olan "O-Phone"ları Pekin'de büyük bir organizasyonla tanıttı. CCTV'nin (Çin Merkez Televizyonu) haberine göre, China Mobile'ın LG, Lenovo, Dopod ve Dell ile ortaklaşa ürettiği ve 10'dan fazla modeli olan O-Phone, China Mobile tarafından bağımsız olarak geliştirilen "Open Mobile System" adlı işletim sistemini kullanıyor.

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