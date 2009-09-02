Akıllı telefon yarışı başlıyor

Amerikan şirketi, mobil telefonlarda ilk kez kullanılacak yeni işletim sisteminin daha geliştirilmiş ve kullanımı basit ara yüzü bulunduğunu, navigasyon fonksiyonunun daha etkin ve Microsoft My Phone ile Windows Marketplace for Mobile gibi ücretsiz hizmetler sunulduğunu belirtti.

Çin de atağa kalktı

Bu arada, Çin'in en büyük cep telefonu operatörlerinden "China Unicom"un Apple'ın iPhone'u ile anlaştığını duyurmasının ardından, bu şirketin en büyük rakibi "China Mobile", kendi üretimi olan "O-Phone"ları Pekin'de büyük bir organizasyonla tanıttı. CCTV'nin (Çin Merkez Televizyonu) haberine göre, China Mobile'ın LG, Lenovo, Dopod ve Dell ile ortaklaşa ürettiği ve 10'dan fazla modeli olan O-Phone, China Mobile tarafından bağımsız olarak geliştirilen "Open Mobile System" adlı işletim sistemini kullanıyor.