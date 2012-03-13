Akıllı telefon destekli oyun klavyesi

T24 - Yeni klavye sayesinde, oyun dünyasında büyük ses getireceğe benzeyen Power-Grid teknolojisi ile akıllı telefonunuz üzerinden oyunlarınızı ve bilgisayarınızı kontrol edebiliyorsunuz. iOS ve Android için geliştirilen ücretsiz uygulama ile Wi-Fi uyumlu bilgisayarlara bağlanabiliyorsunuz. Facebook ve Skype gibi sosyal ağlardan gelen ses ve metin mesajlarını telefon ekranında izleyebilmenizi sağlayan cihaz ile CPU durumu, sabit disk doluluk oranı, RAM kullanımı ve ağ trafiği gibi bilgilerinizi görebiliyorsunuz.

log.com.tr adlı interney sitesinde yer alan habere göre; klavyeye, oyunla ilgili her türlü ses ayarını yapabileceğiniz gibi özel tuşlar tanımlayabiliyor ve kişisel ikonlar oluşturabiliyorsunuz. Bunları yapabilmek için Power-Grid yazılımını bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor. Power-Grid uygulamasının haricinde Project Phobo isimli klavyesini de kullanıcılarının beğenisine sunan ROCCAT, klavyeyi benzerlerinden farklı kılan şeyin klavyenin sağ tarafında bulunan akıllı telefon yuvası olduğunu söylüyor.

Akıllı telefonunuzu bu yuvaya yerleştirdiğinizde telefonunuz hem şarj oluyor hem de oyunlar için ekstra kontol kumandası olarak kullanılabiliyor. Kullanıcılar, telefonlarının dokunmatik ekranlarını kullanarak oyunlarda kontrol sağlayabiliyor. Şu an için yalnızca iOS platformunda ücretsiz olarak indirilebilecek uygulamanın Android versiyonunun ağustos ayında yapılacak GamesCom Fuarı‘nda tanıtılması bekleniyor. Uygulamanın yıl sonuna doğru Windows Phone‘lu cihazlar ve diğer tabletler için de gelmesi planlanıyor.

Komut Verme

Cep telefonunuzun dokunmatik ekranını kullanarak herhangi bir oyun komutu verebilirsiniz.

Monitör

Kolayca bilgisayarınızdaki istatikleri takip edebilirsiniz.

Kontrol

PC ve oyun ayarlarınızı hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz.