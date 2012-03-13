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Akıllı telefon destekli oyun klavyesi

ROCCAT, PC oyun kontrolü alanında önemli bir yere sahip olması beklenen yeni Power-Grid teknolojisini ve oyuncular için tasarladığı yeni klavyesini Almanya’da gerçekleşen Cebit 2012 Fuarı‘nda tanıttı.

13 Mart 2012 21:00

 

T24 - Yeni klavye sayesinde, oyun dünyasında büyük ses getireceğe benzeyen Power-Grid teknolojisi ile akıllı telefonunuz üzerinden oyunlarınızı ve bilgisayarınızı kontrol edebiliyorsunuz. iOS ve Android için geliştirilen ücretsiz uygulama ile Wi-Fi uyumlu bilgisayarlara bağlanabiliyorsunuz. Facebook ve Skype gibi sosyal ağlardan gelen ses ve metin mesajlarını telefon ekranında izleyebilmenizi sağlayan cihaz ile CPU durumu, sabit disk doluluk oranı, RAM kullanımı ve ağ trafiği gibi bilgilerinizi görebiliyorsunuz.
 
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log.com.tr adlı interney sitesinde yer alan habere göre; klavyeye, oyunla ilgili her türlü ses ayarını yapabileceğiniz gibi özel tuşlar tanımlayabiliyor ve kişisel ikonlar oluşturabiliyorsunuz. Bunları yapabilmek için Power-Grid yazılımını bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor. Power-Grid uygulamasının haricinde Project Phobo isimli klavyesini de kullanıcılarının beğenisine sunan ROCCAT, klavyeyi benzerlerinden farklı kılan şeyin klavyenin sağ tarafında bulunan akıllı telefon yuvası olduğunu söylüyor.
 
Akıllı telefonunuzu bu yuvaya yerleştirdiğinizde telefonunuz hem şarj oluyor hem de oyunlar için ekstra kontol kumandası olarak kullanılabiliyor. Kullanıcılar, telefonlarının dokunmatik ekranlarını kullanarak oyunlarda kontrol sağlayabiliyor. Şu an için yalnızca iOS platformunda ücretsiz olarak indirilebilecek uygulamanın Android versiyonunun ağustos ayında yapılacak GamesCom Fuarı‘nda tanıtılması bekleniyor. Uygulamanın yıl sonuna doğru Windows Phone‘lu cihazlar ve diğer tabletler için de gelmesi planlanıyor.
 
 

Komut Verme

 
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Cep telefonunuzun dokunmatik ekranını kullanarak herhangi bir oyun komutu verebilirsiniz.
 
 
Monitör
 
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Kolayca bilgisayarınızdaki istatikleri takip edebilirsiniz.
 
 
 

Kontrol

 
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PC ve oyun ayarlarınızı hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz.
 

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