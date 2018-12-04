Akıllı gözlüklerde yüz tanıma sistemi geliştirildi

Özge Düzgün, (DHA)- Görme engelli ve okuma güçlüğü çeken bireylerin hayatlarını kolaylaştırma amacıyla yola çıkan, insan entegreli startup teknoloji markası OrCam’ın geliştirdiği gözlükler artık insan yüzlerini ve renkleri ayırt edebiliyor.

2017 yılında ilk kez piyasaya sürülen gözlüklerde sadece okuma yapabilirken, yüz tanıma teknolojisinin geliştirilmesiyle OrCam MyeEye2 adını verdiği akıllı gözlük insan yüzlerini de tanıyabiliyor ve arkadaşlarınızın isimlerini sesli olarak söyleyebiliyor. Bir yıl öncesine kadar 3D gözlük izlenimi veren akıllı gözlük teknolojisini şu an dış görünüş olarak orijinal gözlüklerden ayırt edebilmek mümkün değil.

Dünyanın dört bir yanında insan entegreli teknoloji çalışmaları devam ederken OrCam, görme engelliler için tasarladığı gözlüklerle basılı ya da dijital okuma yapabilen, arkadaşlarınızın yüzlerini tanıyabilen ve ismini sesli olarak söyleyebilen gözlükler geliştirdi. Akıllı gözlükler aynı zamanda paranın yüzeyini de algılayabiliyor ve elinizde ne kadar para tuttuğunuzu size söyleyebiliyor.

Markette alışveriş yaparken barkod okuma sistemiyle ürünün içeriği, iki ürün arasındaki farkı ve fiyatını sesli olarak okuyabiliyor. Elde tutulan bir ürünün renklerini ayırt edebiliyor, örneğin beyaz bir gömlek tutuyorsanız: “Renk tespiti. Beyaz” sesini duyabiliyorsunuz. Dokunduğunuz yüzeyin rengini algılıyor ayırt edebiliyor. Zamanı ve tarihi söyleyebiliyor. (Fotoğraflı)