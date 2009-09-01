DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk, demokratik açılım sürecinin tıkanması halinde Kürtlerin ayrılmayı tartışmaya başlayabileceğini söyledi.



Tuğluk, "Kürtler haklarının güvence altına alınmasını istiyor. PKK sadece silahlı bir örgüt olarak değerlendirilmemeli. PKK'nın kitle gücü var. Akıllı devlet, Öcalan'ı sürece katar" dedi.

'Silahsızlandırmak isterseniz,

süreci tıkarsınız'

DTP'nin Diyarbakır'da bugün düzenleyeceği miting öncesi, dün gece 'barış çadırı'nın kurulduğu Sümerpak'ta gazetecilerle sohbet eden Aysel Tuğluk, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın Kürt açılımıyla ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Atalay'ın açıklamalarının Kürt sorununu çözecek adımlar içermediğini belirten Tuğluk, "Güven sorunundaki kaygılar biraz daha arttı. DTP olarak bu sürecin içerisinde olmayız. PKK'yı silahsızlandırmak ancak çözümle birlikte ve kendiliğinden gelişir. PKK'yı sürecin başında silahsızlandırmayı isterseniz, süreci tıkarsınız. AKP bu konuda güven tazelemeli" dedi.

İmralı'da Öcalan'ın dışarıdakilerle görüşmesinin önünün açılması, tutuklanan 300 DTP'linin serbest bırakılmasının süreci kolaylaştıracağını söyleyen Tuğluk, "Teslimiyet dayatması veya pozisyonuna sokulmasını, Kürtler kabul etmeyecektir. Oyun var, çözüm yok. Ancak sürecin ilerlemesi içinde çaba sarfedeceğiz. Bir süre sonra ise bu süreci değerlendirmek zorunda kalabiliriz. Tartışıp, çekilebiliriz de ve gidip halka anlatırız. Bir daha çatışma süreci başlarsa Türkiye'ye yazık olur. Umutlar kırılırsa ne olacak? 'Biz çözüm istiyorduk, ancak bunlar istemiyorlar' noktasına getirilmesine de izin vermeyeceğiz" dedi.

Çabalarının süreceğini söyleyen Tuğluk, "Oysa ölümleri durdurabilirdik. Anayasal değişiklik zorunludur denilmeliydi. Bu nedenle hayalkırıklığı yarattığı kesindir" dedi.

"Muhatap meselesinde cesur adımlar atılmalı" diyen DTP'li Tuğluk, "Öcalan ve PKK dolaylı olarak çözümün bir parçası haline getirilmeli. Komplekse girmeye gerek yok. Siz PKK ve Öcalan'ı muhatap almazsanız, DTP'nin misyonu buna yetmez. DTP üzerinden sorun götürülemez, çözülemez. DTP önemi bir aktör olabilir ve bir yere kadar getirebilir. Ancak Öcalan ve PKK çözümün parçası haline getirilmeli. Biz, çözümün güçlenmesi için rol oynayabiliriz. DTP'nin gücü bir yere kadar. PKK, sadece silahlı bir güç olarak değerlendirilmemeli. Kitle gücü vardır. Akıllı devlet Öcalan'ı sürece katar" diye konuştu.

'Halkın halk olmasına saygı istiyoruz'

Tuğluk, Türkiye'nin üniter yapısı, bayrağı ve diliyle bir sorunlarının olmadığını söyledi.

Tuğluk, "Bunlarla birlikte bu halkın, halk olmasına saygı istiyoruz. Evrensel ilkeler çerçevesinde haklarının güvence altına alınmasını istiyoruz. Genelkurmay ile İçişleri Bakanı'nın açıklamasında bir parelellik var. Etnik tanımlanmadan arındırılmış bir vatandaşlık tanımlaması, ana dilde eğitim. Dilin gelişiminin önü açılmalı. Bu süreç tıkanırsa ayrılmaya kadar tartışılabilir. Bu bir öngörü olarak söylüyorum" dedi.