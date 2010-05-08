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Dünya

Akıllı Adamlar, Türkiye'yi savundu

Avrupa'nın 2030 yılına kadar nasıl şekillenmesi gerektiğine dair rapor hazırlayan 12 kişilik "Akıllı Adamlar" grubu, "Avrupa'nın Türkiye'ye vaatlerini yerine getirmek zoru

08 Mayıs 2010 03:00

T24-  Başkanlığını eski İspanya Başbakanı sosyalist Felipe Gonzalez'in yaptığı "Akil Adamlar" grubunun,  Avrupa Günü olan 9 Mayısta açıklanacak 34 sayfalık raporunun özeti, İspanyol El Pais gazetesinde bugün yayımlandı.


Raporun Türkiye ile ilgili olan bölümünde, üyelik müzakerelerinin devam etmesi gerektiği vurgulandı.


Raporda AB'nin genişlemesiyle ilgili olarak, AB'ye aday olan her ülkenin yaptıklarına ve adaylık kriterlerini yerine getirmesine göre tek tek ele alınması gerektiği görüşü savunuldu.


Yaklaşık 2,5 yıllık bir çalışma yürüten Akil Adamlar, AB'nin dünyada sahip olduğu gücü yitirmemesi ve sosyal modelden uzaklaşmaması için "radikal reformlar yapmak zorunda olduğunu" ifade etti.
 

Raporda, "Küresel ekonomik kriz, bankalarını kurtarmaya çalışan devletler, nüfusun yaşlanması, iklim değişikliğine meydan okuma, enerjiye bağımlılığın artması, üretimin doğuya doğru kayması, terörizm tehdidi ve organize suçlar, ekonomimizin rekabet gücünü ve sosyal modelimizin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor" denildi.

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