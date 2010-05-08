Akıllı Adamlar, Türkiye'yi savundu

T24-



Raporun Türkiye ile ilgili olan bölümünde, üyelik müzakerelerinin devam etmesi gerektiği vurgulandı.



Raporda AB'nin genişlemesiyle ilgili olarak, AB'ye aday olan her ülkenin yaptıklarına ve adaylık kriterlerini yerine getirmesine göre tek tek ele alınması gerektiği görüşü savunuldu.



Yaklaşık 2,5 yıllık bir çalışma yürüten Akil Adamlar, AB'nin dünyada sahip olduğu gücü yitirmemesi ve sosyal modelden uzaklaşmaması için "radikal reformlar yapmak zorunda olduğunu" ifade etti.





Raporda, "Küresel ekonomik kriz, bankalarını kurtarmaya çalışan devletler, nüfusun yaşlanması, iklim değişikliğine meydan okuma, enerjiye bağımlılığın artması, üretimin doğuya doğru kayması, terörizm tehdidi ve organize suçlar, ekonomimizin rekabet gücünü ve sosyal modelimizin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor" denildi.