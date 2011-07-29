Akıllardaki soru şu: ŞİMDİ NE OLACAK?

T24

Askeri Yargıtay Onursal Üyesi Ali Fahir Kayacan:

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görülmemiş bir kriz yaşanıyor.Tutuklu generallerle ilgili süreç Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve kuvvet komutanlarının emekliliklerini istemeleri sonucunu getirdi.Genelkurmay Başkanı ile kara, deniz, hava kuvvetleri komutanlarının görevi bırakması sonrasında TSK'daki atama sistemi de alt üst oldu.Üç yıllığına seçilen Org. Koşaner bir yıl önce göreve gelmişti. Jandarma Genel Komutanı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı ardından da Genelkurmay Başkanlığı'na gelmesi bekleniyor.Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanları zaten emekli olacaktı. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın yerine Donanma Komutanı görevlendirilecek.Hava Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresinin bir yıl uzatılması konuşuluyordu. Ancak bu durumda ortadan kalktı. Harp Akademileri Komutanı Bilgin Balanlı tutuklu olduğu için Hava Kuvvetleri'ne komutan olamıyor. Hava Kuvvetleri'nde terfi süresi gelen tek bir korgeneral var; o da Mehmet Erten. Bu durumda korgeneral, orgeneral yapılabilir.Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kim olacağına ilişkin bir netlik yok. 1. Ordu Komutanı olabilir.Genelkurmay Başkanlığı’na doğrudan atama yapılması mümkün değil. Bu, Bakanlar Kurulu’nun teklifiyle Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Ve bu kişinin kuvvet komutanlığı yapmış olması gerekiyor. Şu ana kadar hakkında herhangi bir haber gelmeyen Jandarma Komutanı Necdet Özel ise kuvvet komutanı sayılmıyor.

Bu şartlarda Özel’in Genelkurmay Başkanı olması mümkün değil. Öncelikle kuvvet komutanı olması lazım ki Kara Kuvvetleri’ne ataması olursa 1 gün o görevde kaldıktan sonra Genelkurmay Başkanı olması mümkün.

