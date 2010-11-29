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AKILLARA DURGUNLUK VEREN SOYGUN RİZE (A.A)

29 Kasım 2010 17:56

-AKILLARA DURGUNLUK VEREN SOYGUN RİZE (A.A) - 29.11.2010 - Rize'de üstü kapatılmış dere yatağını kullanıp, beton zeminini delerek kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, oksijen kaynağı ile açtıkları kasadan 15 kilogram altını alarak kaçtılar. Çarşı Mahallesi Pazar Sokak'ta kuyumculuk yapan Yakup Fil, sabah dükkanına geldiğinde, beton zemininin delinmiş, çelik kasanın ise oksijen kaynağı açılarak altınlarının çalınmış olduğunu fark edilce polise başvurdu. Yaklaşık bir milyon lira değerinde, 15 kilogram altınının çalındığını belirten Fil'in şikayeti üzerine Rize Emniyet Müdürlüğü hırsızlık ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Birden çok oldukları ve Çarşı Mahallesi'nden geçen üzeri kapatılmış dere yatağına bir mazgaldan girdikleri anlaşılan şüphelilerin, Fatih Günnar'a ait markette dere yatağından beton zemini delerek girdikleri, buradan yaklaşık 70 metre kablo kullanıp Fil'e ait kuyumcu dükkanının alt kısmına kadar elektrik çektikleri anlaşıldı. Dere yatağından kesici ve delici aletler yardımıyla beton zemini delerek kuyumcu dükkanına girdikleri tespit edilen şüphelilerin, vitrinin alt kısmındaki çelik kasayı oksijen kaynağı ile açıp altınları alarak kaçtıkları anlaşıldı. Araştırmada şüphelilerin uzun süre çalışmasına rağmen kuyumcudaki alarmın devreye girmediği belirledi. Aynı yerde esnaflık yapan Rızvan Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, hırsızların kullandıkları yönteme çok şaşırdıklarını belirterek, ''Bu hırsızlık bir gecede olabilecek iş değil. Çok düşünülmüş ve organize edilmiş bir işe benziyor. Dere yatağınından girilerek dükkanların tabanı delinmiş, elektrik hattı çekilmiş. Çok şaşkınız'' dedi.

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