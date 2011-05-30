Akıldaki sözcükleri görüntülediler!

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Washington Üniversitesi'nde görevli bilim isanları, elektrotlar kullanarak beyinde sözcüklerin oluştuğu bölgeyi ve oluşma sürecini tespit ettiklerini açıkladı.Üniversitenin Nörobilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi'nden Eric Leuthardt yönetimindeki ekip, sözkonusu bölgede henüz 40 kadar (İngilizce) sözcüğe ait sinyal farklılıklarını ayırt edebildi.Araştırmaya her biri ileri düzeyde sara hastalığından mustarip dört hasta katıldı ve hastaların her birinin beynine 64 elektrot yerleştirildi. Araştırmanın amacı esasen bu hastalarda saranın neden ortaya çıktığını incelemekti. Ancak bilimciler o esnada beyinde sözcüklerin sinyallerini de tespit etti.Keşif sayesinde ilerde örneğin konuşamayan hastaların sözcükleri seslendirebileceği dijital sistemler kurulabilecek.