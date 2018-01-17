Akıl sağlığı yerinde mi? Trump'ın sağlık testleri açıklandı

Başkanlığının ilk yılını geride bırakan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray doktorları tarafından kapsamlı bir sağlık taramasından geçirildi. Seçim döneminde sağlık durumuyla ilgili bilgileri paylaşmayan Trump'ın fazla kilolarından başka bir sorunu olmadığı belirtildi. Kendi isteğiyle yaptırdığı mental testlerden Trump'ın başarıyla geçtiği belirtildi.

ABD'de son günlerde tartışma konusu olan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara Beyaz Saray doktorları nokta koydu.

HaberTürk'te yer alan habere göre, kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilen ABD Başkanı'nın tamamen sağlıklı olduğu, sadece fazla kilolarından dolayı karbonhidratı kesmesi ve günlük egzersiz yapmasının tavsiye edildiği belirtildi.

Seçim kampanyası döneminde sağlık durumuyla ilgili bilgileri paylaşmayan Trump'la ilgili bunam belirtileri olduğuna dair spekülasyonlar yapılmıştı. Gazeteci Michael Wolff'un Ateş ve Öfke isimli kitabında Trump'ın çocuksu ve değişken olarak tasvir edilmesi de tartışmaları alevlendirmişti. Ancak Donald Trump'ın mental testleri de başarıyla geçtiği belirtildi.

Trump'ın, Dr. Ronny Jackson'dan kendisine mental test yapılmasını istediği ve Alzheimer ile bunama belirtilerinin arandığı 30 soruluk bir teste sokulduğu ifade edildi. Trump'ın testi 30'da 30 yaparak tamamladığı doktoru tarafından açıklandı.

İddiların aksine mental sağlığında bir sıkıntı görülmeyen Trump'ın tek probleminin fazla kiloları olduğu kaydedildi. 1.9 metre boyunda ve 108 kilo olan ABD Başkanı'nın sağlığını etkileyen fazla kilolarından kurtulmak için doktor gözetiminde diyete başlayacağı bildirildi.