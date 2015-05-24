'Akıl oyunları' filmine ilham veren ünlü matematikçi hayatını kaybetti

Hayatı Akıl Oyunları (A Beatiful Mind) filmine konu olan ünlü matematikçi John Nash, New Jersey'de içinde bulunduğu taksinin kaza yapması sonucu eşi Alicia'yla hayatını kaybetti. Nash, 86; eşi ise 81 yaşındaydı.

New Jersey polisi, kazanın orta şeritteki bir aracı sollamak isteyen taksi şoförünün, aracın kontrolünü kaybederek korkuluklara çarpması sonucu meydana geldiğini açıkladı.



Nash ve eşinin kaza esnasında emniyet kemerlerinin bağlı olmadığı belirtildi.

Nash, doktora tezi olarak hazırladığı 'Oyun Teorisi'yle uzun yıllar sonra 1994'te Nobel Ekonomi Ödülü'nde değer görüldü.



Hürriyet'te yayımlanan habere göre, 'Akıl Oyunları' filminde Nash'e hayat veren ünlü aktör Russell Crowe acısını Twitter'dan paylaştı: "Afalladım. Yüreğim John ve Alicia Ailesi'yle birlikte. Harika bir ortaklık. Güzel akıllar, güzel yürekler..."





Hayatı beyaz perdeye yansıdı





Matematikçi John Nash'in hayatını kaleme alan Sylvia Nasar imzalı Akıl Oyunları biyografi kitabından beyazperdeye uyarlanan filmin yönetmenliğini Ron Howard üstlenmişti.

2001 yapımı filmde ünlü matematikçiyi Russell Crowe eşini ise Jennifer Connelly canlandırmıştı.



Russel Crowe'a "En İyi Erkek Oyuncu" Oscar'ını getiren film, Akademi, Bafta ve AltıNKüre gibi sinemanın prestijli ödüllerine layık görülmüştü.