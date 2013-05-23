Akil İnsanlar'dan Bodrum iddialarına yalanlama

Barış sürecini topluma anlatmak üzere yola çıkan 63 Akil İnsan Heyeti arasında yer alan Baskın Oran'ın Bodrum'daki toplantıda sözünün kesilmesine sinirlendiği ve toplntıyı terk ettiği haberine yalanlama geldi. Bodrum Küçük Millet Meclisi Girişimcisi Ayhan Ongun, "Toplantıyı sabote etmeye çalışanların provokatif söylemlerine dayanarak bir haber ajansı asılsız ifadeler ve toplantıyla hiç ilgisi olmayan bir manşetle kamuoyunu yanlış bilgilendirme yoluna gitmiştir" dedi.



Bodrum Küçük Millet Meclisi Girişimcisi Ayhan Ongun'un yaptığı basın açıklaması şöyle:

Çözüm süreci kapsamında 22 Mayıs 2013 tarihinde Bodrum Belediye Meclis Salonunda yapılan Bodrum Küçük Millet Meclisi aylık olağan toplantısının gündemi “Barış sürecinin neresindeyiz” ve konuk konuşmacı da Prof. Dr. Baskın Oran idi.

Format gereği tüm toplantılarımızda konuşmalar kayıt altına alınır ve toplantı tutanağı Türkiye Küçük Millet Meclisi sitesinde yayınlanır.

Bu toplantıya ilişkin ses kayıtları da mevcuttur. Ancak toplantının sonuna doğru gelerek toplantıyı sabote etmeye çalışanların provokatif söylemlerine dayanarak bir haber ajansı asılsız ifadeler ve toplantıyla hiç ilgisi olmayan bir manşetle kamuoyunu yanlış bilgilendirme yoluna gitmiştir.

Tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla hem toplantıyı sabote etmeye çalışanları hem de basın ahlak ve ilkelerine aykırı bir yayıncılık gerçekleştiren ajansı kınıyoruz.

On aydır sürdürdüğümüz, farklı görüşteki insanları aynı platformda fikirlerini özgürce açıklaması, bir birini dinlemeye ve anlamaya çalışması amacını güden Bodrum Küçük Millet Meclisi aynı formatta toplantılarını sürdürecektir.