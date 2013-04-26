Âkil İnsanlar Heyeti üyesi Ekmen'den Devlet Bahçeli'ye suç duyurusu

Akil İnsanlar Heyeti Güneydoğu Anadolu Bölgesi grubu üyesi AKP eski Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Âkil İnsanlar heyetine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Erkmen, avukatı Murat Çiçek aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, Bahçeli'nin şeref ve saygınlığı rencide edecek tarzda açıklamalar yaparak, suç işlenmesini alenen tahrik ettiğini belirtti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Arif Arslan'ın haberine göre, avukat Murat Çiçek, Bahçeli hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, şöyle dedi, "Müvekkilim Mehmet Emin Ekmen, uzun yıllar sivil toplum ve siyasetin çeşitli kademelerinde görev yapmış, Türkiye kamuoyunca tanınan ve milletvekilliği yapmış bir şahsiyettir. Kendisi bir aydın, bir siyasetçi olarak Türkiye gündemine ve ülke sorunlarına dair çalışmalar yaparak ülkeye hizmet etmektedir. Türkiye'nin demokratikleşmesi ve gelişmesi yolunda ülkedeki çeşitlilikleri bir zenginlik olarak gören sayın Ekmen, ülkenin refah ve huzura kavuşması, birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin tüm sorunlarının çözümü için toplumun kendisine yüklediği tüm görevleri onurla yapmaktadır.

Avukat Çiçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin heyetin oluştuğu günden bu yana, müvekkili Ekmen'in de içinde yer aldığı heyete hakaret ettiğini söyleyerek, şöyle dedi:

"Heyete hakaretler etmekte ve bu hakaretlerini görsel, işitsel yayınlar aracılığıyla tüm Türkiye kamuoyu önünde yaparak, tüm heyeti kitlelere hedef gösterip eleştiri sınırlarını aşmakta ve suç işlemektedir. Devlet Bahçeli, bir siyasi partinin genel başkanıdır. Eleştiri ve siyaset özgürlüğü hakkı her zaman mevcuttur. Ancak hiçbir makam, sıfat veya statü dilediği kişiye, dilediği şekilde suç işleyerek hakaret etme ve hedef gösterme hakkı veremez. Bu sebeple müvekkilimin şeref ve saygınlığını rencide edecek tarzda açıklamalarda bulunarak, müvekkilime karşı suç işlenmesini alenen tahrik eden Devlet Bahçeli hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."