Âkil İnsanlar, Kütahya'da protestocularla masaya oturdu

Âkil İnsanlar’ın Kütahya’da toplantısı yaklaşık 300 kişi tarafından protesto edildi. Heyet üyesi Özgürel’in çabasıyla sonunda Akil İnsanlar, protestocular arasından 7 temsilciyle bir masa etrafında bir araya geldi.

Akil İnsanlar Ege heyeti, önceki gün Kütahya’ya geldi. Başkanlığını Tarhan Erdem’in yaptığı heyette Avni Özgürel, Fehmi Koru, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Fuat Keyman, Fadime Özkan ve Hasan Karakaya’nın katıldığı Kütahya ziyarette Baskın Oran yer almadı.

Damla yur'un Milliyet'teki haberine göre, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yapılan toplantı sırısanda MHP, CHP, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Ülkü Ocakları üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 300 kişi toplantının olduğu otelin önünde protesto gösterisi yaptı. “Ne mutlu Türküm diyene”, “Akiller defolun” gibi sloganlar atan grupla heyetten Avni Özgürel konuşmak istedi.

Yuhalayarak cevap

Özgürel önce, grupla konuşmak için belediyenin bir alan ayarlamasını istedi ancak uygun alan belirlenemeyince Özgürel, aşağı inerek protestocularla konuşmaya çalıştı.

Gruptakiler slogan atarak ve yuhalayarak, Özgürel’in üzerine yürüdü. Özgürel, polisler tarafından içeri alındı. Özgürel görevlilerin kendisini koruması isteğine rağmen tekrar çıkıp konuşmak istedi. Özgürel tüm çabalarına rağmen grupla yine konuşamadı.

'Bağırmakla olmuyor'

Özgürel, tepkilerle ilgili şunları “Konuşma fırsatını bulamadığım için üzülüyorum. Herkes istediği gibi protesto edebilir, asla itiraz etmem. Ama birbirimize bayrak göstermek yakışık almayan bir şey” dedi.

Özgürel, MHP Kütahya İl Başkanı ile de konuşmak istedi. Telefonla MHP Kütahya İl Başkanı Erol Alpertürk’ü arayan Özgürel, Alpertürk’ü çay içip, konuşmaya davet etti.

Özgürel’in verdiği bilgiye göre Alpertürk, “Bizim düşüncelerimiz, tavrımız internet sitemizde yazıyor. Gelmiyorum” yanıtını verdi. Bunun üzerine Özgürel, otelde bir salon ayarlanıp protestoculardan 5 temsilcisinin gelmesini istedi. Aralarında Ülkü Ocağı Başkanı Selçuk Alıç’ın da yer aldığı 7 kişi Özgürel ile buluştu. Görüşmeye heyetin üyelerinden Tarhan Erdem, Fuat Keyman, Hasan Karakaya ve Fadim Özkan da katıldı.

Burada katılımcılardan biri Tarhan Erdem’e Türk Bayrağı vermek istedi. Erdem yapılan bu davranışı hakaret olarak algıladığını belirterek, bayrağı almadı. Bunun üzerine Avni Özgürel, “Bir Türk’e ‘Al bunu eline’ demek hakarettir. Neden vatanseverlik yarışına giriyoruz?” dedi.

Heyet ile yaklaşık 2,5 saat konuştuktan sonra 7 kişi otelden sorunsuz bir şekilde ayrıldı.