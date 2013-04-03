Sürpriz âkil Hasan Karakaya: Başta önyargılarla söz söyleyen olabilir, ama zamanla kırılır

Hazal Özvarış

Hükümetin belirlediği Âkil İnsanlar Komisyonu üyeleri arasında açıklanan Genel-İş Sendikası Başkanı Erol Ekici'nin "isminin listede kendi rızası dışında yazıldığını" belirtmesi ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Vedat Ahsen Coşar'ın Komisyon'dan geri çekildiğini duyurması üzerine yeni isim arayışına gidildi. Gün içinde komisyonda yer alması için teklif götürülen Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya, görevi kabul etti. Başında bulunduğu gazete nefret söylemi taramalarında üst sıralarda çıkan ve yoğun eleştiriler alan Karaya, Yeni Akit'te "Kripto Ermeni", "PKK ajanı" gibi ifadelerle yayın konusu yapıtğı bazı isimlerle yanyana çalışacağı komisyona girişinin nasıl karşılanacağı sorusuna "İlk başta, önyargılarla bana söz söyleyenler olabilir, ama zamanla kırılacağını düşünüyorum" cevabını verdi.

Hükümet, dün (2 Nisan 2013) akademisyenler, sanatçılar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşturduğu 63 kişilik "Âkil İnsanlar" listesini belirledi. Kürt sorununun çözüm sürecinde devreye girecek, "meseleye dair birikimi bulunan ve toplumun çeşitli kesimlerinin itibarını kazanmış olan isimler"den oluşturulan Komisyon'da Murat Belge, Yılmaz Erdoğan, Fehmi Koru, Hülya Koçyiğit, Lale Mansur, Muhsin Kızılkaya, Hayrettin Karaman gibi pek çok ismin yer aldığı kamuoyuna yansıdı.

Dokuzar kişilik grupların Türkiye'nin yedi bölgesinde faaliyet göstereceği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tarafından da açıklanmıştı. Ancak basına yansıyan listelerde, Ege Bölgesi'nde etkinlik göstereceği belirtilen Genel-İş Sendikası Başkanı Erol Ekici, listede yer almasının rızası dışında geliştiğini açıkladı. Ekici, Halk TV'de yaptığı konuşmada "Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, beni arayarak 'akil adamlar' arasında yer almamı istedi. Ben de kendisine yer almayacağımı söyledim. Ama bugün yapılan açıklamalarda ismim geçiyor. Kesinlikle böyle bir listenin içinde olmadığımı belirtmek istiyorum değilim" dedi. Aynı bölge için ismi geçen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Vedat Ahsen Coşar da komisyondan çekildiğini açıkladı.

Ege Bölgesi'nde faaliyet göstermek için "âkil insan" arayışına giren yetkililer, Yeni Akit Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya'ya komisyonda yer almasını teklif etti.

T24'e konuşan Karakaya teklifi doğruladı. Gün içinde arandığını belirten Karakaya, komisyonda görev almayı kabul ettiğini söyledi. Teklifi kabul etmesi üzerine gelebilecek tepkilere dair tahminlerini sorduğumuz Karakaya, "Beni (T24'e verdiği uzun söyleşi vesilesiyle) yakınen gördünüz. tepki gösterilecek insan mıyım" dedi ve ekledi: "İlk başta önyargılarla söz söyleyenler olabilir, ama zamanla kıralacağını düşünüyorum."

Karakaya, Ege Bölgesi'nde Radikal yazarı ve KONDA Araştırma Kurucusu Tarhan Erdem, gazeteci Avni Özgürel, eski TÜSİAD Başkanı Doğan Holding Arzuhan Doğan Yalçındağ, Yeni Şafak yazarı Hilal Kaplan, Milliyet yazarı ve akademisyen Fuat Keyman, Star yazarı Fehmi Koru, akademisyen Baskın Oran ile birlikte etkinlik gösterecek.