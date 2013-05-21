Âkil İnsan Taşgetiren'den Başbakan'a: Başkanlık sisteminden vazgeçin

Âkil İnsanlar İç Anadolu Bölgesi Başkanı ve Bugün gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, “Çözüm sürecinde başkanlık karşılığında bir şeyler verileceği algısı yarattığını” belirterek Başbakan Tayyip Erdoğan’ın başkanlık isteğinden vazgeçmesini istedi. Taşgetiren, Âkil İnsanlar toplantısında bu isteğini Erdoğan’a iletti.

Taşgetiren, Cumhuriyet’ten Erdem Gül’e yaptığı açıklamada, Âkil İnsanlar Heyeti olarak çözüm sürecini anlatmak için İç Anadolu’da yaptıkları görüşmelerde, AKP’nin başkanlık sistemi önerisinin önemli bir soru işareti olarak ortaya çıktığını söyledi.

Görüştükleri vatandaşlar ve toplumsal kesimlerin çözüm süreciyle başkanlık sistemi arasında bağ kurduklarını belirten Taşgetiren, “Başkanlık sistemi isteğinin özellikle çözüm süreci içinde gündeme gelmesi problem yaratıyor. Bunu gözlüyoruz. Benim gördüğüm, toplum zemininde çözüm sürecinde başkanlık sistemiyle ilgili bir karşılıklılık tarzında algılama var. Yani başkanlık karşılığında bir şeylerin verileceği gibi bir yaklaşım var. Bu algı çözüm süreci açısından problem yaratıyor. Ben özellikle çözüm sürecinde başkanlığın gündemde olmasının sıkıntı yarattığını düşünüyorum. Başbakan, başkanlık sistemi isteğini yeniden düşünmeli, gözden geçirmeli” diye konuştu.

Başbakan’a da ilettim

Taşgetiren, 10 Mayıs’ta Âkil İnsanlar Heyeti’nin bölge başkanları, başkanvekilleri ve sekreterlerinin katılımıyla Başbakan Erdoğan’la yaptıkları toplantıda, bu konudaki düşüncesini bizzat ilettiğini de bildirdi. Taşgetiren, “Başkanlık sistemine ilişkin edindiğimiz bu izlenim ve bakış açımızı Başbakan’a da ifade ettik. İç Anadolu bölgesi olarak bunu dile getirdik. Karşılıklılık şeklinde algılanma riski olduğunu belirttik. Farklı alanlardan gelen arkadaşlar da bu konudaki izlenimlerini ifade ettiler” dedi.

Erdoğan ısrarlı

Taşgetiren, Başbakan Erdoğan’ın ve AKP sözcülerinin, “başkanlık olmazsa olmazımız değil” açıklamaları yapmalarına karşın başkanlık sistemini istemeyi sürdürdüğünü söyledi. Taşgetiren, bir aylık akil insan çalışması kapsamındaki bir izlenimin sonucu da olarak Erdoğan’a, “Çözüm sürecinin zarar görmemesi, toplumsal desteğin daha da artması için başkanlık sistemi önerisini bir kez daha düşünmesini, yeniden gözden geçirmesini önerdiğini” ifade etti.