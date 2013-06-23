Akil İnsan Özgen: Heyetten bir grup Öcalan ile görüşsün

Akil İnsanlar Heyeti’nden Lami Özgen, çözüm sürecine ilişkin, “Hükümetin, sürecin başlamasından bu yana özellikle diliyle, tutumlarıyla, yaklaşımlarıyla öne çıkardığı bazı pratikler güvensizliğin devamını sağlıyor” dedi. Özgen, Akil İnsanlar Heyeti’nden bir grup olarak, Öcalan ve KCK yetkilileriyle görüşmeyi istediklerini de söyledi.

ANF’ye göre, KESK Genel Başkanı ve “Akil İnsanlar Güneydoğu Anadolu Bölgesi Heyeti” üyesi Lami Özgen, Başbakan Erdoğan’la Çarşamba günü yapacakları toplantıda, hem rapor sunumu yapacaklarını, hem de uyarılarda bulunacaklarını belirtti. Halen kendi çalışma bölgesi olan illerde hükümete güvensizliğin hakim olduğunu ifade eden Özgen, “Hükümetin, sürecin başlamasından bu yana özellikle diliyle, tutumlarıyla, yaklaşımlarıyla öne çıkardığı bazı pratikler güvensizliğin devamını sağlıyor. Bu noktada uyarımızı yapacağız. Hükümetin başta Kürt toplumuna ve yine Türkiye toplumuna güven vermesi lazım. Buna denk düşecek barış dilini, kültürünü hayata geçirmesi lazım” dedi.

Gezi Parkı protestolarında hükümetin gösterdiği tutuma değinen Özgen, “Bir yanda barış süreci ilerlerken, çözüm arayışları varken; bir yandan da anti demokratik, baskıcı, otoriter tutumlar hayat buluyor. Doğal olarak, niyetten bağımsız olarak toplumun reflekslerine yol açıyor. Yine barış sürecini sabote etmeye yönelik bazı tutumların da öne çıkmasına neden oluyor. Dolayısıyla hükümet demokratik temayüllerin, demokrasinin kurallarını öne çıkarmak suretiyle toplumun geniş kesimlerinde konsensüs sağlamalı” diye konuştu.

Özgen, “Hükümete söyleyeceğimiz diğer husus da, oyalama meselesiyle ilgili” diyerek, şunları kaydetti: “Hükümetin süreci oyalama, taktiksel yaklaşımla ele alma ve hele hele seçim sürecinin aracı haline getirme politikalarından uzak durması gerekiyor. Halkın bu konuda ciddi tepkileri var. Bu süreç geçmişteki süreçlerde olduğu gibi seçimlere heba edilirse, bununla birlikte çatışma süreci daha şiddetli başlayacaktır. Aynı zamanda halkın bu sürece verdiği destek de aniden, tamamen ortadan kalkacaktır. Bu her taraf için de büyük kayıp olur.”

'Raporlar Öcalan'a gönderilmeli'

Akil İnsanlar Heyeti olarak hazırladıkları raporun, Öcalan’a da ulaştırılması gerektiğini belirten Özgen, aynı zamanda Öcalan’la ve KCK yetkilileriyle kendilerinin de görüşmek istediğini açıkladı. Özgen, “Raporlarımızın Öcalan’a gönderilmesi konusunda hem bizim, hem de halkın talebi var. Hem hükümet hem de Kürt tarafının bileşenleri tarafından değerlendirilip incelenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu süreci gözlemleyen, onları tepkilerini, taleplerini alan bu komisyonlardan bir heyetin de İmralı’ya gidip süreci Öcalan’la tartışması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı heyetin KCK yetkilileriyle de görüşmesi lazım. En azından bizim komisyonumuzun böyle bir değerlendirmesi var. Raporumuzu yazılı halede sunuyoruz ama haliyle bir kısmı yazılı hale getirilmiş oluyor. Gözlemlerimizin hepsini yazıya dökmemiz mümkün değil. Bunları sözlü olarak da şimdiye kadar hükümetin bazı yetkililerine aktardık ama Kürt tarafına da aktarmak istiyoruz.”