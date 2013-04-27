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Âkil İnsan Orhan Gencebay, Marmara heyetine transfer oldu

Âkil İnsanlar Karadeniz heyetinde yer alan sanatçı Orhan Gencebay, sağlık sorunları nedeniyle Marmara heyetine transfer oldu

27 Nisan 2013 14:14

Karadeniz heyetinde yer alan Orhan Gencebay, il ziyaretlerine katılamadığı için eleştirilmişti. Gencebay, sağlık sorunları sebebiyle Marmara heyetine trasfer oldu.

Toplantılara ve seminerlere katılmadığı için özellikle sosyal medya da eleştiri yağmuruna tutulan Gencebay, şöyle dedi:

"Ritim bozukluğu sorunu yaşıyorum. Doktorlarım risk taşıdığını söyleyip, Karadeniz'e gitmemi yasakladı. Rahatsızlığım akil heyetine seçilmekten üç günce başlayan bir durumdu. Bakanımıza da bu durumdayken 'Karadeniz'e gidemem' dedim. Dün kendisiyle yine haberleştik. 'Yakın yere beni verin' dedim. Bakanımızda İstanbul'daki heyette geziler yapabileceğimi söyledi. Gazetelerde çıkan tepkilerden kaçtığım haberleri katiyen yalan."

 

Birçok geziye katılamamıştı

 

Akil İnsanlar Karadeniz heyetinde yer alan sanatçı Orhan Gencabay’ın yapılan eleştiriler ve protestoların ardından sağlık sorunlarını da dikkate alarak görevinden affını isteyeceği konuşuluyor. Gencebay, sık sık protestolarla karşılaşan heyetin, Karadeniz bölgesindeki bir çok gezisine de katılmamıştı.

Karadeniz heyetinde yer alan sanatçı Orhan Gencebay’ın Star TV’deki popstar yarışmasında jüri üyeliğine devam edip, Akil İnsanlar toplantılarına ise katılmaması, komisyon üyelerince de eleştirliyor. Akil İnsanlar Karadeniz Grubu, gittikleri illerde, heyette neden Gencebay’ın olmadığı soruları ile de karşılaşıyor.

 

'Doktorlarım da istemiyor'

 

Gencebay’ın ise yakın çevresine ‘’Haksız eleştirilere uğradım. Çok kırıldım. Akil İnsanlar itibarsızlaştırılmak isteniyor. Oysa ben bu görevi barış için tereddetsüz kabul ettim. 50 yıldır neysem oyum. Zaten sağlık sorunlarım var. Kalbimde ritim sorunu önemli bir düzeyde. Baypass ameliyatı olmuştum. Doktorlarım da seyahat etmemi istemiyor’’ dedi.

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