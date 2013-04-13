Akil İnsan Hisarcıklıoğlu: Postacınız olacağız, mektubu Ankara'ya ileteceğiz

Akil İnsanlar Güneydoğu Anadolu Bölgesi Heyeti, Diyarbakır Dernekler Platformu'nca düzenlenen Akil İnsanlar Halkla Buluşuyor Toplantısı'nda din adamları, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Akil İnsanlar Akdeniz Bölgesi Heyeti de Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karapınar köyünde vatandaşlarla görüştü.

Heyet Başkanı Yılmaz Ensaroğlu, Kayapınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, akil insanlar heyetinin tarih boyunca çatışma ve şiddet yaşanan yerlerde uygulanan bir mekanizma olduğunu belirterek, "Komisyonların kimi yerde hakemlik, kimi yerde ara buluculuk, kimi yerde de şahitlik ve benzeri görevler üstlenmiştir" dedi.

"Umuyor ve diliyorum ki; hiç birimiz bu kez hayal kırıklığına uğramayız. Bu süreç barışla sonuçlanır. Kalıcı çözüme ve barışa hem devlet vatandaş ilişkisi açısından hem de toplumsal açıdan hep birlikte kavuşmuş oluruz" diyen Ensaroğlu, heyetlerin Türkiye'nin her yerine dağıldıklarını, amaçlarının aldıkları görüşleri bir metne döküp bunu Ankara'daki karar alıcılara, siyasi partilere ve diğer bölgelere giden kişilere iletmek olduğunu belirtti.

Ensaroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de oluşturulan komisyon toplumu sürecin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için bilgilendirmekten ziyade, toplumun farklı kesimlerinden insanların düşüncelerini, beklentilerini, bakış açılarını ve endişelerini tespitine yönelik çalışıyor. Ankara, Diyarbakır'da Kürtler ne istiyor, olaya nasıl bakıyor, ne gibi talep ve endişeleri var bunu öğrensin. Diğer bölgelere giden arkadaşlarımız da bu sorunla ilgili Güneydoğu'nun düşüncelerini, yaklaşımlarını öğrenerek çalışmalarını ona göre yürütüyor olsunlar. Bu konuda vatandaşların söyleyecekleri çok önemli."

‘Bize yol göstermeniz önemli’

Kürt meselesinde bir yönüyle fazla bilinmeyenin bulunmadığını ifade eden Ensaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O nedenle yıllardan beri karşılaştığımız dertleri paylaşmaktan çok, bundan sonrası için bize projeksiyon tutmanız ve yol göstermeniz önemli. Yani ne yapılırsa kalıcı çözüm olur? Ne yapılırsa size göre gerçekten barış olur? Önerilerinizin en değerli olanı budur. Yoksa yıllardır bu sorunu kendi aramızda konuşuyoruz. Aynı şeyi belki Karadeniz ve İç Anadolu'da çalışıyor olsaydım söylemezdim. Yani oralarda bu sorunla ilgili bilinmeyen çok şey olduğu için ya da yanlış bilinen çok şey olduğu için neler olup bittiğiyle ilgili çok şey konuşmak gerekir ama Diyarbakır'da biraz da geleceğe bakmak ve unutmamamız gerekenden çok, bundan sonra nelere ihtiyaç olduğu ve neler yapılması gerektiğiyle ilgili sizleri dinlemeyi tercih ediyoruz."

Aralarında din adamları, kanaat önderleri ve kadınların da bulunduğu vatandaşlar toplantıya yoğun ilgi gösterdi. Salona, "Barışın kaybedeni olmaz" yazılı pankart asıldı.

Heyet üyeleri, kendilerine hediye edilen poşuları boyunlarına taktı.

Toplantıda, çok sayıda vatandaş, geçmişte neler yaşadıkları ile çözüm sürecine dair görüşlerini aktardı. Toplantı, daha sonra basına kapalı sürdü.

Heyette yer alan Yılmaz Erdoğan, Lami Özgen ve Ahmet Faruk Ünsal toplantıya katılmadı.

Akil İnsanlar Akdeniz Bölgesi Heyeti Burdur'da

Akil İnsanlar Akdeniz Bölgesi Heyeti, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karapınar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burdur'a gelen Rifat Hisarcıklıoğlu, Lale Mansur, Tarık Çelenk, Kadir İnanır, Şükrü Karatepe, Muhsin Kızılkaya, Öztürk Türkdoğan ve Hüseyin Yayman Bucak ilçesine bağlı Karapınar köyünü ziyaret etti.

Vatandaşlar, köy girişinde heyettekileri çiçek vererek karşıladı. Heyettekiler, daha sonra kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti.

Heyet Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, heyet olarak bölgedeki ilk ziyaretlerine Burdur'dan başladıklarını söyledi. Devletin bir süreç başlattığını anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle ülkemizdeki bu huzur sürecinde vatandaşımız ne düşünüyor, halkımız ne düşünüyor? diye bize görev verdiler. Siz de bu süreçle ilgili ne düşünüyorsunuz- İletmek istediğiniz bir şey varsa bunu alıp devletimize iletmek üzere sizlerle beraberiz. Hani eskiden postacı vardı. Şimdi postacı kalmadı. Eskiden mektupla yazışırdık. Şimdi biz sizin postacınız olacağız. Mektubu alacağız, doğru Ankara'ya ileteceğiz."

Kadir İnanır

Kadir İnanır ise süreçle ilgili kaygıları ortadan kaldırmak için Burdur'a geldiklerini ifade etti.

"Yani herkesin bir kaygısı varsa, bizim de var. Onun için konuşarak, diyalogla barış sözcükleriyle ve güzel duygularla sorunlarımızı ortaya koyacağız" diyen İnanır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuşmalardan çıkacak ortak bir raporu merkeze ileteceğiz. Halkımızın endişelerini oraya aktaracağız. Bu sürecin başarılı bitmesi için birer barış elçisi olarak görevlendirildik diye düşünüyorum. Bu sıcacık, dürüst, namuslu ellerimizi birleştireceğiz. Bu ülkenin daha huzurlu, daha mutlu olması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Onun için çalışmaya başladık."

Vatandaşlarla sohbet eden İnanır, herkesin bütün endişelerini ortaya koymasını istedi.

Ziyaretlerin kırgınlık ve bağırma olmadan endişeleri ortadan kaldırmayı amaçladığını vurgulayan İnanır, "Bütün mesele bu. Herkes her istediğini söylemekte serbest. Biz kimsenin talimatıyla gelmedik. Biz tamamen özgür bırakıldık. Zaten öyle bir şey olsa ben buraya gelmezdim. Sizden de talebimiz, özgürce her istediğinizi bize söyleyeceksiniz. Biz de bir aracı olarak onu gerekli yerlere aktaracağız" diye konuştu.

Lale Mansur

Lale Mansur ise gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalar kapsamında bir şey anlatmayacaklarını, daha çok dinleyeceklerini kaydetti. Bu konunun hep yanlış anlaşıldığını Mansur, şunları kaydetti:

"Onun için birçok insan karşı çıktı. 'Bakalım ne anlatacaklar' falan... Yok, ne anlatması- Biz birebir dinlemeye ve sonunda bir rapor olarak vermeye, sadece hükümete değil, diğer muhalefet partilerine de vereceğiz aynı raporu ve tabi bununla kendi biriktirdiğimiz deneyimleri, ne düşündüğümüzü, çözüm önerimiz varsa bunları sunacağız."

‘Ömrümde ilk defa hayal etmeye başladım’

Mansur, bir gazetecinin, "Siz bir sanatçı olarak süreci nasıl değerlendiriyorsunuz-" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Ben son derece mutluyum. 20 yıldır sivil toplum kuruluşlarında barış için çaba gösteriyorum. DGM'lerde 11 yılla yargılandım, sırf bu yüzden... O yüzden çok mutluyum ve çok ümitliyim bu sefer. Çünkü gerçekten çok kararlılar. Bunu gerçekten başarmak istiyorlar. Ben yavaş yavaş hayal etmeye başladım. 'Gerçekten bu olursa, başarılırsa nasıl bir ülkede yaşayacağız' diye... Ömrümde ilk defa hayal etmeye başladım."

Heyet, daha sonra köy kahvaltısı yaptı ve gözleme pişiren kadınlarla bir süre sohbet etti. Programa katılmayan Nihal Bengisu Karaca'nın, çalışmalara daha sonra iştirak edeceği bildirildi.