Akil insan Erdoğan: Şiddete son verilmeli

Sanatçı Yılmaz Erdoğan, Gezi Parkı protestolarıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Polis alanlardan çekilmeli, şiddete son verilmeli" ifadesini kullandı.



Polisin şiddet olaylarına son vermesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke genelinde bütün yöneticiler ve yetkililerin aklına gelen çözüm hala ve hala ve hala biber gazı mı? Derhal bir diyalog yolu açılmalı.

Polis alanlardan çekilmeli. Şiddete derhal son verilmeli. Kiminle ve neyin inatlaşması bu?

Bırakın meydanları, evlerinde tencere tava çalan herkes, Halk yalnızca sevgi sözcükleri istiyor. Yok mu? Çok mu?"